Facebook, addio alla vecchia interfaccia per PC da settembre 2020

È ufficiale. La versione classica dell’interfaccia desktop di Facebook , con l’iconica barra di navigazione blu in alto, scomparirà definitivamente a partire da settembre. Tra pochi giorni tutti gli utenti saranno “costretti” a interagire con la nuova grafica, svelata oltre un anno fa sul palco della Facebook Conference 2019, a San José in California, e rilasciata inizialmente sulle app mobile per iOS e Android. Il nuovo look di Facebook , approdato su PC a marzo, a partire dal prossimo mese sarà infatti l’unica versione disponibile su desktop, che piaccia o meno.

L’avviso di Facebook

approfondimento

Le chat di Instagram e Messenger si uniscono col nuovo aggiornamento

La conferma, come riporta Engadget, arriva direttamente da Facebook. Gli utenti che in questi giorni richiedono di tornare al vecchio look del social, vengono avvisati tramite un allert dedicato, che li informa dell’imminente passaggio alla nuova interfaccia e li invita a segnalare eventuali criticità riscontrate nell’utilizzo della nuova versione. “L’esperienza classica di Facebook non sarà più disponibile a partire da settembre. Prima che il nuovo Facebook.com diventi l'esperienza predefinita, desideriamo scoprire in che modo possiamo migliorare”, si legge nell’avviso che compare nella pagina di supporto di Facebook.

Le principali novità della nuova interfaccia

La nuova interfaccia Facebook è molto più ordinata, semplice, e immersiva rispetto alla versione classica. La novità più grande è la dark mode, l’ormai conosciutissima modalità scura presente in varie app, tra cui Twitter, YouTube, Telegram, Messenger e Instagram, utile per affaticare meno la vista e ridurre il consumo di batteria del proprio laptop. Attivandola è possibile impostare un tema caratterizzato da toni scuri, che riduce al minimo il riflesso dello schermo per un utilizzo in condizioni di scarsa luminosità. Con la nuova versione, inoltre, è più semplice creare Eventi, Pagine, Gruppi e inserzioni. Uno dei principali cambiamenti che sicuramente destabilizzerà gli utenti abituati alla scorsa versione è l’addio al classico banner blu, presente su Facebook dal 2004.