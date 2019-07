Finalmente le vacanze. Chi le passa in totale relax, chi si lancia in spericolate avventure, chi ama viaggiare. Comunque decidiate di trascorrere i mesi estivi, il giusto gadget tecnologico può aiutarvi a viverle con più agio. Vediamo come alcuni tra i dispositivi appena commercializzati possono migliorarci l'estate.

Gadget Hi-Tech per leggere

Per gli appassionati della lettura che non vedono l'ora di andare in ferie per avere il tempo di leggere tutti i libri accumulati durante i mesi lavorativi, lo strumento ideale è il nuovo Kindle, provvisto, per la prima volta su un modello entry level, di luminosità di poco inferiore a quella del più prestigioso Kindle Whitepaper. Ottimo il rapporto qualità-prezzo. E a fine luglio sarà disponibile il nuovo Kindle Oasis, annunciato a fine giugno. Più grande, con maggiore risoluzione e con molta luce in più. Ma qui i prezzi lievitano: da meno di cento euro del Kindle entry level si passa ai trecento dell'Oasis di ultima generazione.

Fotografare e riprendere

Fotografo, dunque esisto. Se appartenete a questa categoria ci sono diverse novità molto interessanti. Ne segnaliamo due, che si aggiungono a tutte le novità in fatto di fotocamere degli ultimi mesi sia per quanto riguarda le compatte che le mirrorless.

La prima è la Canon GX 7 Mark III, macchina fotografica compatta concepita appositamente per gli youtuber e gli amanti dei social network. La fotocamera fornisce la possibilità di trasmettere in streaming in diretta, tramite connessione WiFi, e registra anche i video in verticale, per adattarli alle esigenze di formato di Instagram e Facebook.

Per gli amanti dell'avventura invece le macchine fotografiche tradizionali non bastano, ci vogliono action cam molto resistenti. Una novità interessante in questo settore è rappresentata dalla Yi Discovery Action Cam. Gadget dalle prestazioni notevoli (video in alta definizione 4K, 8Mp per le fotografie e un grandangolo da 180 gradi per non perdere alcun momento dell'impresa), molto resistente agli urti, del tutto impermeabile e dai prezzi decisamente contenuti.

Infine una curiosità relativa a un accessorio divertente. La stampante fotografica portatile Canon Zoemini, che stampa immediatamente le foto su carta adesiva, per rendere le immagini più significative delle vacanze degli sticker di dimensione 5cm di larghezza e 7,5cm di altezza. È dotata di tecnologia Zink (zero ink), che non prevede l'uso di cartucce di inchiostro ma adotta una soluzione su carta termica.

Ascoltare musica (e ballare)

Chi fermerà la musica? Nessuno, dal momento che le soluzioni per ascoltare le propria playlist sono moltissime e per tutte le tasche. Tra le tante novità di questa estate meritano attenzione due cosiddetti smart speaker agli estremi dello spettro di prestazioni e prezzo.

Per chi non vuole spendere troppo ci sono le nuove Tribit X Sound o le Sony SRS XB12, entrambi impermeabili agli schizzi, connessi via bluetooth 4.2.

In una fascia di prezzo più elevata troviamo, invece, la UE Megaboom 3. Più grande dei precedenti e leggermente più pesante, questo speaker assicura una qualità audio senza pari e riproduce il suono a 360°. Particolarmente resistente ad acqua e urti, sopravvive funzionante per mezzora anche se cade in piscina.

Allenarsi con la tecnologia

Di strumenti per accompagnarci negli allenamenti quotidiani ce ne sono molti. La maggior parte ha forma di bracciale o di orologio. Tra i tanti segnaliamo Xiaomi MiBand 4, l'ultimo nato dalla casa cinese che si fa apprezzare per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Il display è più grande dei modelli precedenti; i nuovi sensori per la misurazione del battito cardiaco e un nuovo accelerometro lo rendono un fitness tracker complrto. Tra l'altro è impermeabile e sopporta la pressione dell'acqua fino a 50 metri di profondità.

Viaggiare all'estero

La grande novità dell'estate 2019 è però rappresentata dagli Instant translator, piccoli registratori o, in alcuni casi, auricolari. Ne sono stati recentemente commercializzati decine di modelli, che variano per foggia e capacità di comprensione delle lingue. I modelli meno performanti sono testati per una trentina di lingue, come quello davvero economico di Tangxi, che si veste come un vecchio auricolare bluetooth. I modelli un po' più potenti ne parlano più di quaranta, come l'ultimissimo Pulomi FYJ01, 52 lingue supportate, così come l'ultimo prodotto di Buoth, uno schermo da 2 pollici e un controller che ricorda molto quello con cui si comandavano i cari vecchi iPod. Da fine luglio sarà disponibile anche il Travis Touch, uno dei più performanti in circolazione, che di lingue ne capisce e traduce addirittura centocinque. In caso la destinazione del vostro viaggio sia davvero remota.