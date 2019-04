Circa la metà del miliardo di utenti complessivi di Instagram condivide quotidianamente Storie sul social network per immagini. E mentre Mark Zuckerberg per il futuro punta ad introdurre nuove opzioni di condivisione privata delle Storie, online nascono numerose app pensate per aiutare gli utenti a migliorare i loro contributi social. Ecco 8 applicazioni capaci di rendere le Storie su Instagram più piacevoli ed interessanti, al fine di ampliare il proprio pubblico online.



1. How-To e Tutorial con Jumprope



E’ lo strumento ideale per chi nelle Storie su Instagram condivide video tutorial e consigli sugli argomenti più svariati: Jumprope permette di inserire facilmente in ogni fase del video un link ad una pagina web, oltre alla possibilità di modificare la velocità e di inserire filtri, testi e musica prima di esportare il contenuto sul social network per immagini, offrendo diversi spunti creativi. Ideale per connettersi con i propri follower, la community di Jumprope comprende influencer del mondo beauty, istruttori di fitness e Instagrammers esperti del fai-da-te nei più diversi settori. Gratuita per dispositivi iOS.



2. Storie: foto e video su Instagram con InShot



Quante volte è capitato di provare a condividere sulle Storie di Instagram un video, scoprendo poi che non era delle dimensioni adatte? InShot Video Editor è un'app di editing di foto e video progettata per rendere i contenuti perfetti per un post di Instagram Stories. L'applicazione permette di modificare le dimensioni del contenuto, mantenendo le proporzioni corrette per adattarlo a Instagram Stories. Vuoi inserire una cornice alla Storia? Con InShot Video Editor si può posizionare il video su uno sfondo, da scegliere fra le proposte all’interno dell’app o nella galleria fotografica del dispositivo. Per iOS e Android.





3. Later, per pianificare le Storie di Instagram



Pubblicare regolarmente su Instagram Stories è la chiave per crearsi un pubblico e aumentare le visualizzazioni: qui entra in gioco Later, l’applicazione volta a pianificare un calendario di contenuti social per le Storie di Instagram. Grazie a Later è possibile programmare i contenuti in anticipo: sarà l’app a pubblicarli al momento prestabilito, inviando una notifica all’utente. Utile per chi intende ampliare il proprio pubblico e fare crescere la propria attività su Instagram. Per dispositivi iOS e Android.





4. Storie e animazioni su Instagram con Hype Type



Chi punta a condividere sul social network Storie divertenti e dalla grafica accattivante può sperimentare Hype Type, l’app pensata per creare animazioni testuali su Instagram. Hype Type offre all’utente un’ampia varietà di opzioni di formattazioni animate che possono rendere uniche le didascalie delle Storie su Instagram. Inoltre è possibile inserire un sottofondo musicale scegliendo fra le tracce selezionate dall’app, in relazione al tema del contenuto. Gratuito per iOS.





5. Magisto trasforma le foto in video per Instagram Storie



Creare video (quasi) professionali partendo da riprese amatoriali o da una serie di scatti fotografici: è ciò che propone Magisto Video Editor & Movie Maker, app ricca di interessanti stili di editing che permette di produrre contenuti di alta qualità per Instagram Stories in pochi semplici passaggi. Con oltre 100 milioni di utenti , l’app offre un archivio molto fornito da cui prendere spunto trasformando foto e clip in filmati di forte impatto. Non hai video sul telefono? Nessun problema: l'app per la creazione intelligente di filmati - si legge online - permette di creare un collage o una presentazione con musica che ha tutto l'aspetto di un vero filmato, a partire da semplici foto. Disponibile per dispositivi iOS e Android.





6. Splice e il video verticale per le Instagram Stories si fa personalizzato



Se i video sulle Storie di Instagram richiedono un layout verticale, gli Instagrammers si adeguano. Splice offre tutto il necessario per creare un video verticale completamente personalizzato: l'app, nata dai creatori di GoPro, semplifica tutti i processi di video editing, permettendo a chiunque in pochi passaggi di tagliare il video, aggiungere effetti, titoli e animazioni, cambiare velocità e molto altro. Inoltre si può usare Splice anche per aggiungere musica ai filmati, selezionando una colonna sonora dalla libreria in-app o importando brani da iTunes.





7. Instagram: le Storie sono più belle con Canva



L’app per dispositivi iOS e Android fa spazio alla creatività: Canva offre all’utente un’alta esperienza di personalizzazione, proponendo milioni di opzioni di sfondo, oltre 130 diversi tipi di caratteri e decine di opzioni grafiche. Una volta scelto uno stile, Canva memorizza la scelta per i contenuti futuri, in modo da restituire ai followers delle tue Storie uno stile grafico che sia facilmente riconoscibile. Ideale per la promozione di un brand, Canva permette di risparmiare tempo, dando una precisa identità alla tua attività sui social network. Per iOS e Android.





8. Adobe Spark Post, Instagram Stories professionali



Non è necessario essere un grafico per inserire nelle Storie di Instagram degli elementi grafici in movimento, basta utilizzare Adobe Spark Post. Questa app per Instagram Stories offre migliaia di modelli tra cui scegliere - fra foto stock, filtri e font gratuiti - per aiutarti a creare contenuti personalizzati che si adattino perfettamente alla tua attività online, compresi materiali come poster o volantini. Gratuita, per iOS e Android.