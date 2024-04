Cambio gomme, classifica dei migliori pneumatici estivi Altroconsumo

Come ogni anno, entro il 15 maggio dovrà essere effettuato il cambio gomme estive. Altroconsumo ha svolto un'indagine testando 16 diversi modelli di pneumatici disponibili sul mercato per aiutare i consumatori ad orientarsi nella scelta dei migliori modelli. Tra i parametri di prova in diverse condizioni atmosferiche, ci sono la stabilità, la comodità di guida, la risposta allo sterzo, le frenate. Ecco la classifica dei migliori pneumatici della taglia 215/55 R17 secondo il test Altroconsumo