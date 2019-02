Una smart home non è solo connessa: è funzionale, confortevole, sicura e capace di ridurre l'impatto ambientale. Non accoglie la tecnologia fine a se stessa ma sceglie quella utile. Ecco cinque famiglie di dispositivi che stanno facendo capolino nelle nostre case e, c'è da scommetterci, diventeranno presto una consuetudine.

Smart speaker

Gli smart speaker non sono più oggetti misteriosi. L'arrivo in Italia di Google Home Mini ed Echo Dot (le versioni più piccole ed economiche) hanno spinto la loro diffusione. Ma ce ne sono anche di più costosi, con l'accento sulla connettività (Echo) o sul sonoro (Home Pod). Senza dimenticare quelli dotati di schermo, dove oltre ai leader di mercato (Google e Amazon) c'è Portal, il primo hardware marchiato Facebook. Le potenzialità degli smart speaker, altoparlanti intelligenti, connessi e in grado di conversare con gli utenti, sono ancora da sfruttare. Oggi accedono alla rete e dialogano con smartphone e tablet, in futuro potrebbero diventare le centrali direttive dell'intera abitazione. La tecnologia per farlo c'è già, ma perché diventi consuetudine occorre che aumentino gli oggetti connessi con i quali gli smart speaker scambieranno informazioni.

Illuminazione intelligente



Tra le applicazioni più diffuse per una casa intelligente, ci sono quelle per l'illuminazione. Le luci a led, oltre a durare di più e consumare meno, sono la base per impianti o anche solo singole lampadine che si connettono con smart speaker e smartphone. Ce ne sono per tutte le tasche, dai sistemi che modulano l'illuminazione in base ad atmosfera, musica o umore dell'utente, fino a lampadine gestibili anche da remoto. Una delle soluzioni più diffuse è la linea Hue di Philips: sono set di lampadine o strisce di ded pronte per diversi utilizzi. Non è l'unica opzione domestica che abbina Wifi e illuminazione. Le alternative, da Jedi Lighting a TP-Link LB130, non mancano.

Termostati smart

Una casa "intelligente" è anche una casa capace di risparmiare. Sia in termini di spesa che di emissioni. Nella smart home, quindi, non possono mancare i dispositivi che coordinano gli impianti, monitorando i consumi. Sono ormai decine i termostati intelligenti, connessi e attivabili da remoto ma anche capaci di adattarsi alle esigenze dell'utente e al clima. È il caso, ad esempio, di Netatmo, Nest Thermostat di Google o Tado. Ma ci sono anche dispositivi, come Ned di Midori, che senza buchi nei muri o installazioni complesse leggono le tracce elettriche degli elettrodomestici e individuano gli sprechi.

Soluzioni per l'ambiente

Sempre con l'accento sulla sostenibilità e la salute, c'è una gamma di prodotti pensati per migliorare l'ambiente in casa. Ci sono decine di rilevatori che tracciano temperatura e umidità. Altri sono più ricchi. Foobot, ad esempio, rileva le sostanze nocive, come quelle prodotte dallo smog che non si fermano certo all'uscio. Anche i classici purificatori d'aria sono diventati più smart e connessi. E alcuni abbinano funzionalità e design, come i vasi intelligenti, come quelli prodotti da Clairy: ospitano piante ma aiutano anche a respirare aria migliore.

Telecamere connesse

Telecamere di sicurezza e sorveglianza sono state tra i dispositivi più venduti nell'ultima stagione natalizia. Negli ultimi anni, il settore si è molto diversificato. Grazie a dispositivi connessi è possibile avere un obiettivo puntato sulla propria casa per poche decine o anche centinaia di euro, come succede con Arlo o Nest. La connettività permette di gestire l'impianto senza cavi e di metterlo in funzione in modo semplice. La scelta, come sempre, dipende dalle esigenze: ci sono telecamere economiche che trasmettono immagini in diretta sullo smartphone e altre arricchite da funzioni più sofisticate, come rilevatori di suoni e di movimento.