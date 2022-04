Buon Giovedì Santo: immagini, frasi e GIF da inviare su WhatsApp. FOTO

7/9 @Canva

Per gli amanti delle poesie, in questo Giovedì Santo 2022 è d’obbligo un messaggio di pace e vicinanza alle persone più in difficoltà. Ce lo ricorda questa emozionante composizione di Gianni Rodari, perfetta da condividere con parenti e amici per una riflessione: “Dall’uovo di Pasqua è uscito un pulcino di gesso arancione col becco turchino. Ha detto: ‘Vado, mi metto in viaggio e porto a tutti un grande messaggio’. E volteggiando di qua e di là attraversando paesi e città ha scritto sui muri, nel cielo e per terra: ‘Viva la pace, abbasso la guerra’”