Apple lancia HomeView, ma non arriverà in Italia

Il colosso di Cupertino ha informato che il nuovo dispositivo sarà disponibile per chi risiede in Australia, Canada, India, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti. Dunque, almeno per il momento, non arriverà in Italia e nel resto dell’Unione Europea

Cupertino segnala che chi risiede in Australia, Canada, India, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti può già preordinare "Apple HomeView" nei colori argento, galassia, rosa e grigio siderale al prezzo di 299 dollari, e "Apple HomeView" (a parete) nei colori argento e grigio siderale al medesimo costo online e nell’app Apple Store. Sarà disponibile a partire dal 13 novembre. "Apple HomeView", dunque, almeno per il momento però non arriverà in Italia e nel resto dell’Unione Europea. Alla base ci sono le limitazioni imposte alla nuova Siri AI: Apple stessa segnala che HomeView non sarà commercializzato nell’Ue perché Siri AI non è attualmente disponibile su iOS in questa area. L’aziendaha spiegato, al contempo, di essere al lavoro con le istituzioni europee per trovare una soluzione.

L'annuncio ufficiale è arrivato. Il colosso di Cupertino ha presentato "Apple HomeView," un nuovo sistema progettato per "essere il cuore della casa e adattarsi al contesto personale di ciascun utente". Proposto con un display Liquid Retina da 7", si tratta di un dispositivo che, come sottolinea proprio Apple , "riunisce in un unico posto i contenuti di intrattenimento, le funzioni per comunicare e la gestione dei dispositivi per la smart home, inclusa la riproduzione della musica, le chiamate FaceTime, il monitoraggio della casa e le automazioni vocali".

Cosa si può fare con HomeView di Apple

HomeView, ha spiegato il colosso di Cupertino, può riconoscere il volto di ogni utente e si adatta per permettere "a ciascuno di accedere ai propri contenuti personali in app come Messaggi, FaceTime, Calendario, Promemoria e con Dov’è". Il dispositivo integra Siri AI, una versione completamente nuova di Siri che propone la possibilità di avere accesso a informazioni che, ad esempio, consentono una ricerca musicale più efficiente e una migliore comprensione dei contenuti sullo schermo. Tra l'altro, qualora HomeView venga associato ad un dispositivo con Apple Intelligence, proprio Siri AI può anche avere accesso alle informazioni presenti in Calendario, Messaggi e altre app dell'utente. Può essere posizionato su un tavolo o montato a parete. “Apple HomeView è progettato per essere condiviso tra tutte le persone che vivono in un ambiente domestico, risultando comunque totalmente personale per ciascuna di loro”, ha sottolineato Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple. “Riconosce il volto dell’utente e passa dalla schermata generica all’esperienza personale, permette di riempire la stanza con un suono incredibile e di rimanere in contatto con chiunque tramite FaceTime, semplificando anche il controllo degli aspetti legati alla domotica. E grazie alla potenza di Apple Intelligence con Siri AI al centro, può attingere al contesto personale dall’iPhone per aiutare l’utente a trovare quel che cerca e a fare di più, sempre mantenendo i dati di ciascuno protetti e riservati”.

Un'esperienza che può coinvolgere tutta la famiglia

Come detto, HomeView riconosce fino a sei persone e offre "un’esperienza personalizzata a ognuna di loro". Ogni utente avrà la propria schermata Home, con app e widget specifici. I contenuti personali, spiega Apple, restano privati, mentre gli album fotografici e i brani musicali condivisi sono accessibili a tutti i membri del gruppo famigliare, anche agli ospiti. Si potranno personalizzare i dispositivi scegliendo tra una raccolta di quadranti divertenti e informativi che mostrano informazioni diverse, sfruttando al massimo il display Liquid Retina. Inoltre, HomeView è perfetto per sfruttare Apple Music, ma anche Apple Podcast, Apple News,4 Apple TV e le app audio e video compatibili di terze parti.5 Con Handoff, ad esempio, l’utente può continuare ad ascoltare la canzone che stava riproducendo su iPhone solo avvicinando il dispositivo al display di HomeView. E configurando più HomeView, HomePod, HomePod mini e altoparlanti compatibili con AirPlay in giro per casa, si potrà ascoltare la musica in qualsiasi punto dell’abitazione grazie all’audio multiroom.

La domotica

Ecco poi altre funzionalità. HomeView consente di controllare i dispositivi per la domotica in tutta sicurezza solo con un tocco o semplicemente con la voce tramite Siri AI. Il quadrante Home Modular permette un accesso immediato agli accessori preferiti, mentre il quadrante Home Camera consente di trasmettere in streaming fino a nove feed video contemporaneamente. HomeView, tra l'altro, è compatibile anche con Apple Home Collection, una nuova linea di accessori per la domotica che include videocamere, termostati e una serratura smart, progettata in collaborazione con LG Electronics e Schneider Electric.