LinkedIn ha in Italia oltre 27 milioni di utenti, sono aumentati di quasi 13 volte rispetto a 15 anni fa, quando la piattaforma dedicata al lavoro è sbarcata nel nostro Paese, nel novembre 2011. Nell'ultimo anno le assunzioni tra i professionisti della Gen Z tengono e sono diminuite di appena il 2,5%, rispetto al 27% dei Millennials e al 22,7% della Gen X. Quasi nove aziende su 10 presenti su LinkedIn in Italia sono Pmi, hanno 50 dipendenti o meno. Questa la fotografia del social in occasione dell'anniversario dell'approdo in Italia. "Quindici anni fa la tecnologia stava iniziando a ridefinire il modo in cui le persone raccontavano la propria identità professionale e le aziende individuavano i talenti oggi è parte del modo in cui lavoriamo", dice Marcello Albergoni, Country Manager di LinkedIn Italia, che aggiunge: "Con l'intelligenza artificiale e in particolare con l'IA agentica si è aperto un nuovo capitolo".

Nei primi anni di LinkedIn in Italia tra le professioni in crescita figuravano il social media manager, poi si è affermato il computer vision engineer, oggi a guidare la classifica sono l'AI Engineer e l'AI Director, mentre oltre la metà dei ruoli emergenti appartiene all'area Stem. Le donne però rappresentano solo il 37% dei professionisti entry-level in ruoli legati all'IA e appena il 13% nelle posizioni apicali. Gender gap che si conferma, in generale, non solo in ambito IA: dal 2015 al 2026 la presenza delle donne nelle posizioni apicali è aumentata di appena 1,9 punti percentuali, passando dal 25% al 27%. Dopo gli anni shock della pandemia con le assunzioni in calo, LinkedIn ha poi registrato in Italia un rallentamento e a settembre 2026 un miglioramento con il tasso di assunzione a -11,1% su base annua, il risultato migliore da agosto 2025. Dopo la pandemia, resta richiesto il lavoro ibrido. A settembre 2026, il 23% degli annunci retribuiti su LinkedIn in Italia prevedeva una modalità ibrida, a fronte di circa il 29% delle candidature indirizzate a queste posizioni. Inoltre, i giovani italiani investono nella propria rete di contatti: il 93% dei professionisti della Gen Z la considera fondamentale per orientarsi nella carriera, e il tasso di creazione di nuove connessioni professionali è cresciuto del 17% tra la Gen Z, mentre è diminuito del 18% tra i Millennials e del 27% tra la Gen X. Infine, le città italiane più rappresentate su LinkedIn sono Milano, Roma, Napoli, Torino e Bologna (le aree metropolitane con il maggior numero di professionisti sulla piattaforma) seguite da Bari, Firenze, Padova, Brescia e Bergamo.