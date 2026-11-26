La nuova generazione porta la guida intelligente direttamente sul manico: pulisce con grande efficacia e aiuta a correggere pressione e movimenti. Ma tanta tecnologia richiede un minimo di apprendimento
Lavarsi i denti per due minuti non significa necessariamente averli lavati bene. Si può insistere troppo su alcune zone, passarne rapidamente altre oppure esercitare una pressione eccessiva senza rendersene conto. È da questa problematica che parte il nuovo Sonicare Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige di Philips, uno spazzolino elettrico che utilizza sensori e algoritmi di intelligenza artificiale per seguire lo spazzolamento e restituire indicazioni immediate. La principale novità rispetto alla generazione precedente è che non occorre consultare continuamente lo smartphone: l’anello luminoso e il display integrato nel manico mostrano direttamente l’avanzamento della pulizia, la pressione esercitata e le aree che richiedono un passaggio supplementare.
Un oggetto elegante e autonomo dallo smartphone
Il DiamondClean 9900 Prestige conserva l’impostazione essenziale e ricercata tipica della linea Sonicare, con un corpo dalla finitura opaca, disponibile nelle colorazioni Blu Tempesta, Nero Quarzo e Bianco Argento. Il manico integra un display a colori e due comandi: uno per avviare lo spazzolino e uno per muoversi tra impostazioni, modalità e livelli d’intensità. È un cambiamento importante perché risolve uno dei limiti tradizionali degli spazzolini elettrici smart, che affidano molte regolazioni all’app. Le otto modalità e i tre livelli di intensità possono essere quindi selezionati direttamente dallo spazzolino, mentre l’applicazione Philips Sonicare rimane utile per consultare lo storico e analizzare più nel dettaglio le proprie abitudini. La dotazione comprende un bicchiere che funziona da base di ricarica e una custodia da viaggio capace di ricaricare il dispositivo. Sono accessori eleganti e coerenti con il posizionamento premium, anche se il bicchiere occupa più spazio ed è meno pratico da maneggiare rispetto a una base tradizionale.
La guida durante lo spazzolamento
Durante l’uso, lo spazzolino divide idealmente la bocca in dodici aree e cerca di riconoscere posizione, movimento e pressione. L’anello luminoso indica se bisogna continuare a lavorare su una zona o se è possibile passare alla successiva; alla fine, la Mouth Map (mappa della bocca) visualizzata sul display segnala le parti che potrebbero aver bisogno di un ulteriore passaggio. Il sistema SenseIQ interviene invece quando si preme troppo, avvertendo l’utente e riducendo automaticamente l’intensità. È una funzione più utile di quanto possa sembrare, soprattutto per chi esercita eccessiva forza durante la pulizia. C’è da dire che, almeno per il momento, la guida non è infallibile: il riconoscimento dipende anche dall’angolazione e dal modo in cui si impugna lo spazzolino, e può capitare che una zona venga considerata completata anche se il passaggio non è stato perfetto. Nei primi utilizzi bisogna inoltre abituarsi a seguire il ritmo indicato dal dispositivo, che può apparire più rigido rispetto a uno spazzolamento completamente libero.
Pulizia convincente, autonomia e qualche compromesso
Alla base rimane la collaudata tecnologia sonica di Philips. Il lavaggio restituisce una sensazione di pulizia profonda senza richiedere di sfregare energicamente. Particolarmente utile il feedback in tempo reale, finalmente disponibile senza dover tenere il telefono davanti allo specchio. L’autonomia consente indicativamente di superare le due settimane. DiamondClean 9900 Prestige non cambia radicalmente il principio di funzionamento di uno spazzolino sonico, ma rende più visibili gli errori che normalmente compiamo senza accorgercene. Siamo ai prezzi, di listino costa 380 euro ma online si trova scontato.