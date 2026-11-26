La nuova generazione porta la guida intelligente direttamente sul manico: pulisce con grande efficacia e aiuta a correggere pressione e movimenti. Ma tanta tecnologia richiede un minimo di apprendimento Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Lavarsi i denti per due minuti non significa necessariamente averli lavati bene. Si può insistere troppo su alcune zone, passarne rapidamente altre oppure esercitare una pressione eccessiva senza rendersene conto. È da questa problematica che parte il nuovo Sonicare Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige di Philips, uno spazzolino elettrico che utilizza sensori e algoritmi di intelligenza artificiale per seguire lo spazzolamento e restituire indicazioni immediate. La principale novità rispetto alla generazione precedente è che non occorre consultare continuamente lo smartphone: l’anello luminoso e il display integrato nel manico mostrano direttamente l’avanzamento della pulizia, la pressione esercitata e le aree che richiedono un passaggio supplementare.

Un oggetto elegante e autonomo dallo smartphone Il DiamondClean 9900 Prestige conserva l’impostazione essenziale e ricercata tipica della linea Sonicare, con un corpo dalla finitura opaca, disponibile nelle colorazioni Blu Tempesta, Nero Quarzo e Bianco Argento. Il manico integra un display a colori e due comandi: uno per avviare lo spazzolino e uno per muoversi tra impostazioni, modalità e livelli d’intensità. È un cambiamento importante perché risolve uno dei limiti tradizionali degli spazzolini elettrici smart, che affidano molte regolazioni all’app. Le otto modalità e i tre livelli di intensità possono essere quindi selezionati direttamente dallo spazzolino, mentre l’applicazione Philips Sonicare rimane utile per consultare lo storico e analizzare più nel dettaglio le proprie abitudini. La dotazione comprende un bicchiere che funziona da base di ricarica e una custodia da viaggio capace di ricaricare il dispositivo. Sono accessori eleganti e coerenti con il posizionamento premium, anche se il bicchiere occupa più spazio ed è meno pratico da maneggiare rispetto a una base tradizionale.