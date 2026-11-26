Trainline amplia il proprio raggio d’azione e introduce nell’app la possibilità di cercare e prenotare un alloggio insieme al viaggio in treno. La nuova funzionalità è disponibile in Italia, Regno Unito, Francia e Spagna e permette di trovare una sistemazione nella località di destinazione senza uscire dalla piattaforma. I suggerimenti vengono proposti soprattutto quando le caratteristiche del viaggio fanno presumere la necessità di un pernottamento, per esempio nel caso di una tratta di sola andata, di un soggiorno più lungo o di uno spostamento in compagnia. Non dovrebbero invece comparire per i percorsi effettuati abitualmente, come quelli tra casa e lavoro.

Dalla prenotazione del biglietto a un’esperienza di viaggio più integrata

La novità riflette l’ambizione di trasformare Trainline da piattaforma dedicata principalmente alla ricerca e all’acquisto dei biglietti in un vero e proprio “compagno di viaggio”. “La prossima evoluzione della tecnologia applicata ai viaggi consiste nel passare dal rispondere a ciò che gli utenti cercano al guidarli in modo più smart lungo l’intera esperienza di viaggio”, ha spiegato a Sky TG24 Margot Olifson, Country Manager Italia e Spagna di Trainline. Secondo Olifson, la capacità di collegare le diverse fasi dello spostamento e comprendere meglio il contesto può consentire alle piattaforme di proporre soluzioni su misura prima ancora che vengano richieste. La prenotazione degli alloggi, realizzata attraverso una partnership con Hopper Technology Solutions, è per ora disponibile nell’app e sarà progressivamente estesa anche agli utenti del sito web. L’integrazione fra trasporto e soggiorno mostra così la direzione verso cui si stanno muovendo i servizi digitali dedicati ai viaggi: meno passaggi fra piattaforme differenti e proposte sempre più legate alle esigenze del singolo itinerario.