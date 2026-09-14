Il portavoce del ministero degli Esteri cinese è entrato nel dibattito sull'intelligenza artificiale. Anche Trump torna sulla questione: "Se noi rallentiamo, l'unica a rallegrarsene è la Cina"
“Allarmismo, confronto e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'AI”. Così la Cina è entrata nel dibattito sull’intelligenza artificiale dopo gli appelli dei colossi dell’intelligenza artificiale. Con le parole di Guo Jiakun, portavoce del ministero degli Esteri, la Cina ha dunque criticato gli appelli lanciati dai capi delle aziende AI, tra cui Dario Amodei, Elon Musk e Sam Altman.
La posizione di Donald Trump
La Cina ha trovato un supporto nel parere di Donald Trump che, nelle dichiarazioni degli ultimi giorni, ha difeso senza mezzi termini la corsa all’intelligenza artificiale. Proprio perché l’AI può essere lo strumento per superare i cinesi. Se gli Stati Uniti rallentano "l'unico paese a rallegrarsene è la Cina. Chi vince la sfida dell'AI, vince tutto. Siamo in vantaggio sulla Cina e su tutti gli altri, e continueremo a esserlo", ha assicurato il tycoon. "Teorici del complotto, sovversivi, traditori e responsabili di fughe di notizie: state in guardia", ha avvertito il presidente in un lungo post sul suo social Truth. "L'unico controllo o 'argine' di cui l'AI ha bisogno è un presidente forte e intelligente (con un quoziente intellettivo), e gli Stati Uniti ne hanno uno, eccome. L'amministrazione Trump ha impedito a certi 'personaggi' dell'IA di compiere azioni dannose o potenzialmente tali - come Dario (di Anthropic!), che ora finge di essere un "angioletto perfetto" - e continueremo a farlo", ha aggiunto riferendosi al numero uno di Anthropic, la startup protagonista negli ultimi mesi di un contenzioso con il Pentagono. "Disponiamo già di enormi poteri sanzionatori e normativi su queste aziende. È in atto una cospirazione malata contro l'IA e i data center, e l'unico Paese a rallegrarsene è la Cina", ha messo in evidenza.
Nei giorni scorsi il tycoon aveva espresso i suoi pensieri a riguardo: "Credo che ci siano molte forze negative che sollevano la questione senza averne motivo, tirando in ballo scenari che non si verificheranno", ha detto il presidente riferendosi agli allarmi lanciati da chi lavora per il settore. Trump ha anche liquidato le richieste di regolamentazione o di rallentamento dello sviluppo dell'AI sui timori che possa sfuggire da ogni controllo. "Possiamo introdurre delle misure di salvaguardia, possiamo fare questo e quello, ma credo che ci siano molte forze negative a sollevare la questione, tirando in ballo cose che non accadranno".
Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dato un proprio punto di vista relativo sulla questione: in occasione degli auguri a Papa Leone XIV, il presidente ha parlato di un "frangente storico complesso e inquieto. (…) Le nuove tecnologie dischiudono possibilità inusitate, ma rischiano anche di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, allargando disparità sociali ed economiche già in essere”.
Le parole di Coxon e Amodei
A generare scompiglio, il primo è stato Jacob Coxon che la settimana scorsa ha annunciato di lasciare Anthropic, startup statunitense fondata da Diego Amodei, accusandola di minimizzare il rischio esistenziale che l’AI rappresenta per l’umanità. Nelle sue parole, in cui ha accusato le aziende di correre a perdifiato senza prendere in considerazione l’aspetto della sicurezza, la parte più allarmante è stata sul futuro dell’intelligenza artificiale. “Le persone che sviluppano l'intelligenza artificiale credono sinceramente che potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio. Non si tratta di una trovata di marketing. Anzi, molti dirigenti e ricercatori di alto livello cercheranno di usare un linguaggio più sensato nelle loro dichiarazioni alla stampa, ma sento le stesse persone esprimere timore”.
Il passo indietro di Coxon ha preceduto le parole di Dario Amodei, capo di Anthropic, che in una lunga lettera ha lanciato un avvertimento ai suoi colleghi: "I progressi continueranno a sembrare rapidi, e dobbiamo fare un uso saggio del tempo che guadagniamo". Amodei ha affermato che la tecnologia dell'AI ha registrato progressi "drasticamente più rapidi" negli ultimi mesi ed è ormai in grado di migliorarsi autonomamente: una dinamica nota come "auto-miglioramento ricorsivo". "Se lasciata senza controllo, potrebbe superare la nostra capacità di comprendere e controllare questi sistemi, e pertanto deve essere perseguita con estrema cautela, se mai lo si dovesse fare", ha avvertito.
Il sostegno di Musk e Altman
L’invito di Amodei ha trovato sostegno nei competitors del mondo , Elon Musk e Sam Altman. Una comunione d’intenti per niente scontata. Il primo, ceo di X, e Altman, ceo di OpenAI, hanno supportato l’avvertimento del capo di Anthropic: "Dario ha ragione", ha scritto Musk. "Concordo con lui sulla necessità di gestire i ritmi di sviluppo delle tecnologie di frontiera", ha dichiarato Altman: "È stato uno dei temi centrali delle discussioni che abbiamo avuto in OpenAI nelle ultime settimane. L'idea di avvalersi di valutatori indipendenti, dotati di livelli di accesso paragonabili a quelli dei dipendenti, è ottima; adotteremo la stessa strategia. Presto ulteriori novità da condividere".