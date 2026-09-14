“Allarmismo, confronto e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'AI”. Così la Cina è entrata nel dibattito sull’intelligenza artificiale dopo gli appelli dei colossi dell’intelligenza artificiale. Con le parole di Guo Jiakun, portavoce del ministero degli Esteri, la Cina ha dunque criticato gli appelli lanciati dai capi delle aziende AI, tra cui Dario Amodei, Elon Musk e Sam Altman.

La posizione di Donald Trump

La Cina ha trovato un supporto nel parere di Donald Trump che, nelle dichiarazioni degli ultimi giorni, ha difeso senza mezzi termini la corsa all’intelligenza artificiale. Proprio perché l’AI può essere lo strumento per superare i cinesi. Se gli Stati Uniti rallentano "l'unico paese a rallegrarsene è la Cina. Chi vince la sfida dell'AI, vince tutto. Siamo in vantaggio sulla Cina e su tutti gli altri, e continueremo a esserlo", ha assicurato il tycoon. "Teorici del complotto, sovversivi, traditori e responsabili di fughe di notizie: state in guardia", ha avvertito il presidente in un lungo post sul suo social Truth. "L'unico controllo o 'argine' di cui l'AI ha bisogno è un presidente forte e intelligente (con un quoziente intellettivo), e gli Stati Uniti ne hanno uno, eccome. L'amministrazione Trump ha impedito a certi 'personaggi' dell'IA di compiere azioni dannose o potenzialmente tali - come Dario (di Anthropic!), che ora finge di essere un "angioletto perfetto" - e continueremo a farlo", ha aggiunto riferendosi al numero uno di Anthropic, la startup protagonista negli ultimi mesi di un contenzioso con il Pentagono. "Disponiamo già di enormi poteri sanzionatori e normativi su queste aziende. È in atto una cospirazione malata contro l'IA e i data center, e l'unico Paese a rallegrarsene è la Cina", ha messo in evidenza.

Nei giorni scorsi il tycoon aveva espresso i suoi pensieri a riguardo: "Credo che ci siano molte forze negative che sollevano la questione senza averne motivo, tirando in ballo scenari che non si verificheranno", ha detto il presidente riferendosi agli allarmi lanciati da chi lavora per il settore. Trump ha anche liquidato le richieste di regolamentazione o di rallentamento dello sviluppo dell'AI sui timori che possa sfuggire da ogni controllo. "Possiamo introdurre delle misure di salvaguardia, possiamo fare questo e quello, ma credo che ci siano molte forze negative a sollevare la questione, tirando in ballo cose che non accadranno".

Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dato un proprio punto di vista relativo sulla questione: in occasione degli auguri a Papa Leone XIV, il presidente ha parlato di un "frangente storico complesso e inquieto. (…) Le nuove tecnologie dischiudono possibilità inusitate, ma rischiano anche di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, allargando disparità sociali ed economiche già in essere”.