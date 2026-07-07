Nintendo si adegua alle nuove direttive dell’Unione europea sul “diritto alla riparazione” e prepara una nuova variante di Switch 2 con batteria rimovibile. Il modello arriverà in autunno, insieme ad accessori con batterie sostituibili, tra cui Joy-Con 2 e Pro Controller

In autunno arriverà sul mercato una nuova variante di Nintendo Switch 2 con batteria rimovibile. Lo ha svelato Nintendo , che ha annunciato anche l’arrivo di accessori dotati di batterie sostituibili e ha condiviso le principali differenze rispetto ai modelli attuali, in particolare per quanto riguarda peso e capacità della batteria.

La novità legata al "diritto alla riparazione"



L’iniziativa nasce dalla volontà dell’azienda giapponese di adeguarsi alle nuove direttive dell’Unione europea sul “diritto alla riparazione”, in vigore da febbraio 2027. Le norme richiederanno la possibilità di rimuovere e sostituire in modo più semplice le batterie di alcuni prodotti, così da rendere più immediati gli interventi da parte degli utenti. La nuova versione di Nintendo Switch 2 avrà una batteria da 5.172 mAh, circa l’1% in meno rispetto al modello attuale. Il peso salirà invece a 411 grammi, con un aumento di circa 10 grammi. Anche i Joy-Con 2 inclusi nella confezione saranno dotati di batteria sostituibile.



Gli accessori in arrivo tra l’inverno e il prossimo anno



Durante l’inverno debutterà anche il set composto da due Joy-Con 2, sinistro e destro, con batteria rimovibile. La capacità resterà invariata, mentre il peso aumenterà leggermente: 66 grammi per il controller sinistro e 67 grammi per quello destro, circa 2 grammi in più per ciascuno. Sempre in inverno è previsto il lancio della nuova variante del Nintendo Switch 2 Pro Controller. In questo caso la batteria sarà da 897 mAh, circa il 16% in meno rispetto all’attuale da 1.070 mAh, mentre il peso scenderà a 228 grammi, circa 7 grammi in meno. All’inizio del 2027 arriveranno infine il Controller Nintendo 64 e il Controller Nintendo GameCube. Il primo manterrà quasi invariati peso e capacità della batteria, mentre il secondo avrà una batteria da 525 mAh, circa il 5% in più, e un peso superiore di circa 5 grammi. L’azienda ha inoltre annunciato che, in futuro, sul Nintendo Store europeo saranno disponibili kit dedicati alla sostituzione della batteria per ciascun prodotto.