OpenAI chiude Sora, l'app per creare video con l’IA

È trascorso meno di un anno dal lancio del prodotto ma il creatore di ChatGPT ha dato l'annuncio a sorpresa martedì, appena un giorno dopo la pubblicazione da parte dell'azienda di un post sul blog relativo agli standard di sicurezza dell'app ascolta articolo

OpenAI ha annunciato martedì l'interruzione dello sviluppo di Sora, strumento lanciato a settembre dello scorso anno per la generazione di video fatti con l'intelligenza artificiale. Si tratta di una mossa a sorpresa da parte dell'azienda che sta concentrando la propria attenzione su altre offerte aziendali. Con l'interruzione dello sviluppo dell'app, OpenAI interromperà anche la partnership con Disney, annunciata a dicembre. Un portavoce della multinazionale statunitense, leader nel settore dell'intrattenimento e dei media, ha dichiarato che il colosso rispetta "la decisione di OpenAI di uscire dal settore della generazione di video e di spostare le proprie priorità altrove".

Il perchè della decisione di Altman Il Wall Street Journal, che per primo ha riportato la notizia dell'interruzione del supporto a Sora, ha affermato che il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha annunciato i cambiamenti al personale, dichiarando che l'azienda avrebbe gradualmente dismesso i prodotti che utilizzano i suoi modelli video. Oltre all'app per i consumatori, OpenAI interromperà anche una versione di Sora per sviluppatori e non supporterà più la funzionalità video all'interno di ChatGPT. Questa decisione arriva mentre il colosso tech subisce una crescente pressione per potenziare i suoi prodotti per le aziende e per la programmazione, a fronte dell'intensificarsi della concorrenza di startup rivali nel settore dell'IA. Potrebbe interessarti Su ChatGPT ora puoi personalizzare il tono delle risposte

Interrotta la partnership con Disney Da quanto è emerso, lunedì sera i team di Walt Disney Co e OpenAI stavano lavorando insieme a un progetto legato a Sora. Solo 30 minuti dopo l'incontro, il team Disney è stato colto di sorpresa dalla notizia chel'azienda avrebbe abbandonato completamente lo strumento. Un portavoce di Disney ha dichiarato che il colosso dei media rispetta comunque la decisione. Le due parti stanno discutendo se esistano altre modalità di collaborazione o investimento reciproco, ha affermato una fonte vicina alla vicenda. Approfondimento Accordo Disney-OpenAI, da investimenti a personaggi su ChatGPT e Sora