Accordo Disney-OpenAI, da investimenti a personaggi su ChatGPT e Sora

Come detto, le due società hanno chiarito che le voci e l’aspetto degli attori e doppiatori non saranno utilizzate. Inoltre Bob Iger ha chiarito più volte che Disney collaborerà con OpenAI in modo “ragionato e responsabile”, e questo accordo “non rappresenta, in nessun modo, una minaccia per i creatori”. Tuttavia, scrive ancora The New York Times, membri della comunità degli animatori di Hollywood sono di diverso avviso: “Gli artisti che hanno creato questi personaggi non vedranno un centesimo”, ha dichiarato Roma Murphy, membro del consiglio direttivo dell'Animation Guild. L'Animation Guild rappresenta oltre 6mila artisti, sceneggiatori e addetti alla produzione di animazione. “Ho scritto per serie Disney in passato, e siamo tenuti a rispettare standard molto elevati", ha aggiunto Murphy. "Riceviamo suggerimenti dalla Disney e a volte dobbiamo ricominciare da capo. Lo stesso standard verrà applicato a questi video?”.

Leggi anche: Disney Jr. su Sky dal 1° dicembre: il nuovo canale per i bambini in età prescolare