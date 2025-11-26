Disney Jr. su Sky dal 1° dicembre, il canale per i più piccoli

Dal 1° dicembre su Sky arriva Disney Jr., il canale Disney pensato per i bambini in età prescolare, con storie, musica e tanti personaggi iconici come Topolino, Spidey, Ariel e Bluey. Tra cartoni animati, avventure interattive e contenuti on demand, il nuovo canale stimola fantasia, apprendimento e momenti di condivisione per tutta la famiglia

Dal 1° dicembre su Sky arriva Disney Jr. , il canale Disney pensato per accompagnare i bambini in età prescolare nelle loro prime grandi scoperte, con le storie e i personaggi che hanno fatto sognare intere generazioni. Un mondo di magia, musica e avventure, dove ogni racconto accende la fantasia dei più piccoli e regala momenti di autentica condivisione anche ai genitori.

Topolino, Spidey, Ariel e gli altri: un mondo di avventure

Il canale offrirà una ricca selezione di titoli amati dai più piccoli e dalle loro famiglie: da La casa di Topolino, dove Topolino e i suoi amici accompagnano i bambini tra gioco e scoperta, a Spidey e i suoi fantastici amici, con i piccoli supereroi Marvel pronti a insegnare il valore dell’amicizia e del lavoro di squadra, fino al mondo sottomarino di Disney Jr. Ariel. E ancora Sofia la principessa, SuperKitties e Bluey: storie che uniscono musica, avventura e fantasia, accendendo meraviglia, gioia e immaginazione in ogni episodio.