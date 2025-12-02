ChatGpt, arriva la pubblicità nelle risposte dell'IA

ChatGpt, arriva la pubblicità nelle risposte dell'intelligenza artificiale di OpenAITecnologia
Le scoperte fatte dagli sviluppatori che hanno analizzato il codice sorgente rivelano che OpenAI, l’azienda madre del chatbot più popolare del mondo, sta lavorando attivamente per integrare un sistema di monetizzazione basato sull’inserimento di annunci pubblicitari nelle finestre di dialogo conversazionale con gli utenti
Su ChatGpt sta per arrivare la pubblicità. La conferma arriva da Tibor Blaho, ingegnere al servizio dell’azienda austriaca LinkResearchTools GmbH che si occupa di SEO e posizionamento online. Righe di codice che puntano a funzioni nominate “contenuto bazar”, “annuncio di ricerca” e “carosello annunci di ricerca”. La necessità di capitali freschi per mantenere l’infrastruttura indicano che l’Ipo è più di un’ipotesi.
La pubblicità dettata da esigenze economico-finanziarie
ChatGpt ha 800 milioni di utenti settimanali e, ogni giorno inviano 2,5 miliardi di richieste. Sul fronte economico-finanziario questi numeri non si traducono in un successo: secondo previsioni interne, OpenAI accumulerà debiti per 115 miliardi di dollari prima di conseguire un utile operativo, previsto per il 2030. Parallelamente, HSBC ha stimato che nei prossimi otto anni (e quindi fino al 2033), OpenAI sosterrà costi per almeno 1,4 trilioni di dollari (1.400 miliardi di dollari, l’equivalente di circa 1.200 miliardi di euro). L’apertura agli inserzionisti sembra una scelta obbligata.
Approfondimento
Resta solo da capire quando accadrà
Lo scorso 25 novembre OpenAI ha introdotto shopping research, una funzionalità che fa di ChatGpt un compagno per gli acquisti online. L’intenzione è quella di monetizzare introducendo meccanismi di ricerca per gli utenti che sottoscrivono piani a pagamento a ChatGpt. La monetizzazione di shopping research, la pubblicità e le sottoscrizioni degli utenti paganti faranno crescere il fatturato di ChatGpt che, attualmente, è stimato in 20 miliardi di dollari per il 2025. La necessità di capitali freschi per mantenere l’infrastruttura, i datacenter, la ricerca e la continuità operativa indicano che l’Ipo è più di un’ipotesi.