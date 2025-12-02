ChatGpt, arriva la pubblicità nelle risposte dell'IA

Le scoperte fatte dagli sviluppatori che hanno analizzato il codice sorgente rivelano che OpenAI, l’azienda madre del chatbot più popolare del mondo, sta lavorando attivamente per integrare un sistema di monetizzazione basato sull’inserimento di annunci pubblicitari nelle finestre di dialogo conversazionale con gli utenti ascolta articolo

Su ChatGpt sta per arrivare la pubblicità. La conferma arriva da Tibor Blaho, ingegnere al servizio dell’azienda austriaca LinkResearchTools GmbH che si occupa di SEO e posizionamento online. Righe di codice che puntano a funzioni nominate “contenuto bazar”, “annuncio di ricerca” e “carosello annunci di ricerca”. La necessità di capitali freschi per mantenere l’infrastruttura indicano che l’Ipo è più di un’ipotesi.

La pubblicità dettata da esigenze economico-finanziarie ChatGpt ha 800 milioni di utenti settimanali e, ogni giorno inviano 2,5 miliardi di richieste. Sul fronte economico-finanziario questi numeri non si traducono in un successo: secondo previsioni interne, OpenAI accumulerà debiti per 115 miliardi di dollari prima di conseguire un utile operativo, previsto per il 2030. Parallelamente, HSBC ha stimato che nei prossimi otto anni (e quindi fino al 2033), OpenAI sosterrà costi per almeno 1,4 trilioni di dollari (1.400 miliardi di dollari, l'equivalente di circa 1.200 miliardi di euro). L'apertura agli inserzionisti sembra una scelta obbligata.