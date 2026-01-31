L'utente può chiedere un rimborso ai sensi della "Garanzia dalla A alla Z" quando un venditore del Marketplace ha venduto e spedito l'articolo ordinato, l'ultima data di consegna prevista dell'ordine è di 90 giorni e viene soddisfatta almeno una di queste condizioni: pacco non ricevuto; l'articolo ricevuto è danneggiato, difettoso o diverso da come descritto; il venditore non ha fornito le opzioni di reso appropriate; la richiesta di reso è stata chiusa o non è stata autorizzata dal venditore; il cliente non ha ricevuto l'importo del rimborso previsto; il venditore ha accettato di fornire un rimborso completo o una sostituzione ma il cliente non ha ricevuto il prodotto sostitutivo o ha ricevuto un rimborso solo parziale; il venditore non ha organizzato il ritiro di un articolo pesante e ingombrante; sono stati addebitati costi aggiuntivi al cliente.

