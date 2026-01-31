Resi Amazon, ultimo giorno per restituire gli acquisti di novembre e dicembre: cosa sapereTecnologia
Introduzione
Vuoi restituire un articolo acquistato su Amazon? Se il prodotto è stato comprato tra l'1 novembre e il 25 dicembre 2025, ci sono alcune regole da rispettare: esiste, infatti, una scadenza entro cui effettuare il reso. Tale data riguarda certe categorie di prodotti. Ecco tutto quello che c'è da sapere.
Quello che devi sapere
Quali prodotti si possono restituire
Oggi, sabato 31 gennaio 2026, è l'ultimo giorno disponibile per la restituzione ad Amazon dei prodotti acquistati tra il 1° novembre e il 25 dicembre 2025. In sostanza, anche degli acquisti di Natale. E ciò vale, spiega l'azienda, per la maggior parte degli articoli delle categorie Moda e fitness, Alimenti e bevande, Bellezza e salute, Prodotti per animali domestici, Giardino e giardinaggio, Dispositivi e Arredamento. Questi stessi prodotti possono essere anche restituiti entro 30 giorni dalla data di consegna. Ma ci sono delle eccezioni.
Le eccezioni
Per gli articoli delle categorie Fotocamera, Elettronica, Pc, Wireless, Prodotti per ufficio, Musica, Video/DVD, Software, Videogiochi, Home Entertainment, Libri, Giocattoli, Video, Strumenti e bricolage, Casa, Cucina, Automobili, Elettrodomestici, Industria e Scienza e Apparecchi per la cura della persona, che sono stati acquistati tra il 1° novembre e il 25 dicembre 2025, il consumatore può richiedere il reso fino al 15 gennaio 2026 o entro 14 giorni dalla data di consegna.
Le politiche di rimborso
Se un utente ha acquistato in qualità di "consumatore" e decide di recedere dal contratto di acquisto entro 14 giorni dalla data di consegna del prodotto, Amazon rimborserà - oltre al prezzo pagato per l'acquisto del prodotto - i costi associati alla modalità di spedizione più economica offerta dall'azienda per ricevere tal prodotto. Tuttavia, se l'articolo rientra nell'ambito della Politica dei resi di Amazon di 30 giorni e la richiesta di reso viene avviata dopo il periodo di 14 giorni, il consumatore avrà diritto al rimborso del prezzo pagato per l'articolo che sta restituendo esclusi i costi di spedizione. In ogni caso, spiega l'azienda, per ciascun reso il costo esatto viene visualizzato nel Centro assistenza resi.
Come visualizzare il rimborso
Di solito, spiega la stessa azienda, un rimborso per un prodotto spedito da Amazon viene elaborato in 14 giorni e confermato attraverso un'e-mail automatica. Il consumatore può visualizzare il rimborso sul suo conto corrente bancario o sull'estratto conto della carta di credito entro un massimo di 7 giorni lavorativi dall'emissione del rimborso stesso. In determinate circostanze, sottolinea l'azienda, i tempi per il rimborso possono essere più lunghi.
Se il prodotto è stato manipolato
Se un consumatore esercita il proprio diritto di recesso, è responsabile di qualsiasi diminuzione di valore del prodotto restituito dovuto a una manipolazione dello stesso diversa da quella necessaria per stabilirne la natura, le caratteristiche e il funzionamento. In questo caso, Amazon spiega che potrebbe ridurre il rimborso per compensare la diminuzione del valore dei prodotti. E se tali prodotti risultano significativamente danneggiati a causa della loro manipolazione, il consumatore potrebbero proprio non avere diritto ad alcun rimborso.
Articoli nuovi o usati
Amazon sottolinea che gli articoli devono essere restituiti nelle stesse condizioni in cui sono stati ricevuti. Gli articoli nuovi devono essere restituiti integri, non utilizzati e non danneggiati. Gli articoli usati non devono presentare segni di usura o danni diversi da quelli presenti al momento della consegna. Per la restituzione di un articolo, Amazon invita a seguire le istruzioni disponibili nella pagina "Restituisci un articolo".
Gli articoli del Marketplace
I venditori terzi del Marketplace offrono politiche di reso identiche a quelle di Amazon. Il costo della restituzione di un articolo acquistato da un venditore terzo è generalmente a carico del cliente. Tuttavia, se quest'ultimo sta restituendo un articolo ai sensi della Garanzia legale, il venditore deve rimborsare anche il costo della restituzione dell'articolo. Per maggiori informazioni, Amazon invita l'utente a consultare la pagina "Resi e rimborsi per articoli Marketplace".
I consigli di Amazon
Sempre per gli articoli del Marketplace, per garantire il successo del reso Amazon consiglia di utilizzare opzioni di consegna tracciabili con firma alla consegna per i resi superiori a 75 euro. Se il cliente non utilizza un metodo di spedizione tracciabile e il venditore non riceve il reso, Amazon potrebbe non essere in grado di accettare un reclamo ai sensi della "Garanzia dalla A alla Z" in caso di mancato rimborso da parte del venditore.
La "Garanzia dalla A alla Z"
La "Garanzia dalla A alla Z" protegge un utente quando acquista articoli venduti da un venditore terzo che gestisce autonomamente il proprio servizio clienti. Si applica in caso di ritardo nella consegna e inconvenienti con le condizioni degli articoli acquistati o con i resi. Se l'utente riscontra un problema, può segnalarlo ad Amazon e un dipartimento verificherà se l'ordine è idoneo per un rimborso.
Quando attivare la "Garanzia"
L'utente può chiedere un rimborso ai sensi della "Garanzia dalla A alla Z" quando un venditore del Marketplace ha venduto e spedito l'articolo ordinato, l'ultima data di consegna prevista dell'ordine è di 90 giorni e viene soddisfatta almeno una di queste condizioni: pacco non ricevuto; l'articolo ricevuto è danneggiato, difettoso o diverso da come descritto; il venditore non ha fornito le opzioni di reso appropriate; la richiesta di reso è stata chiusa o non è stata autorizzata dal venditore; il cliente non ha ricevuto l'importo del rimborso previsto; il venditore ha accettato di fornire un rimborso completo o una sostituzione ma il cliente non ha ricevuto il prodotto sostitutivo o ha ricevuto un rimborso solo parziale; il venditore non ha organizzato il ritiro di un articolo pesante e ingombrante; sono stati addebitati costi aggiuntivi al cliente.
