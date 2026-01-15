YouTube, ecco il timer che permette ai genitori di limitare gli Shorts

Infine, spiega Jennifer Flannery O'Connor, “stiamo introducendo nuovi principi e una guida per i creatori di contenuti per indirizzare gli adolescenti verso contenuti divertenti, adatti alla loro età, di qualità superiore e più stimolanti. Sviluppati in collaborazione con il nostro Comitato Consultivo per i Giovani e il Center for Scholars & Storytellers dell'UCLA, con il supporto di esperti globali dell'American Psychological Association, del Digital Wellness Lab del Boston Children's Hospital e di altre organizzazioni global, questi principi delineano le tipologie di contenuti considerati di bassa e alta qualità per il pubblico degli adolescenti”. “Utilizzeremo questi principi e queste linee guida per educare la nostra community globale di creatori sul loro ruolo nel supportare gli adolescenti su YouTube - prosegue la nota - I principi ispirano anche il nostro sistema di raccomandazione, consentendoci di promuovere video di alta qualità, come quelli di Khan Academy, CrashCourse e TED-Ed , e di aumentarne la frequenza di visualizzazione per gli adolescenti. Questo lavoro si basa sui nostri principi esistenti per i contenuti di qualità per bambini, destinati a spettatori di età inferiore ai 13 anni, e sulle misure di salvaguardia per le raccomandazioni per gli adolescenti”.