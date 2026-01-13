Google limita risposte dell’AI a domande mediche: rischi per la salute

Una ricerca del quotidiano britannico The Guardian ha messo in luce i rischi per gli utenti che affidano i loro quesiti di ambito sanitario all’intelligenza artificiale. Le informazioni fuori contesto, incomplete ed erronee possono indurre i pazienti a sottovalutare problematiche serie e a non rivolgersi a esperti. “Ci impegniamo per apportare ampi miglioramenti e, ove opportuno, adottiamo misure nell'ambito delle nostre politiche”, fanno sapere da Google ascolta articolo

“Pericolose e allarmanti”. Così il Guardian ha definito le informazioni mediche che l’intelligenza artificiale AI Overviews di Google forniva agli utenti. E proprio dopo un’indagine del quotidiano britannico, il colosso ha deciso di rimuovere dal suo database alcuni riepiloghi riguardanti la salute delle persone che, a causa di informazioni fuorvianti, incomplete o addirittura sbagliate, rischiavano di essere messe in pericolo. Come scrive il Guardian, per Google le risposte dell’intelligenza artificiale in merito ad alcune informazioni essenziali in campo medico sono “utili” e “affidabili”.

Il caso Affermazione smentita dalla ricerca condotta dallo stesso quotidiano che cita un caso specifico nel quale AI Overviews avrebbe fornito informazioni false in merito a importanti test sulla funzionalità epatica che potrebbero indurre persone malate a credere invece di essere sane e, pertanto, a non rivolgersi a medici esperti. Alla domanda su quale sia l'intervallo normale per gli esami del sangue del fegato, come scrive il Guardian, l’intelligenza artificiale “ha fornito una grande quantità di numeri, poco contesto e nessuna considerazione sulla nazionalità, il sesso, l'etnia o l'età dei pazienti”. In questo modo le informazioni possono essere male interpretate e mandare gli utenti incontro a rischi seri per la propria salute. Leggi anche La dieta di Silvio Garattini: no al vino, alla carne rossa e al burro

Google ha rimosso le risposte sotto indagine “Non commentiamo le singole rimozioni all'interno della Ricerca. Nei casi in cui le panoramiche sull'intelligenza artificiale non tengono conto del contesto, ci impegniamo per apportare ampi miglioramenti e, ove opportuno, adottiamo misure nell'ambito delle nostre politiche”. Queste le parole, riportate dal Guardian, di un portavoce di Google che, in seguito alla segnalazione degli errori di Overviews, ha provveduto alla rimozione degli stessi. Potrebbe interessarti “L’Anoressia mi stava togliendo la voce”, la storia di Giulia Molino