Migliori offerte Black Friday 2025, gli sconti da non perdere oggi

Black Friday 2025, migliori offerte e sconti da non perdere oggi
Dagli smartphone come il Samsung Galaxy S25 Ultra, fino ai piccoli elettrodomestici come la Kenwood kMix, su Amazon, Unieuro ed Euronics e Dyson non mancano le offerte più interessanti del Black Friday 2025. Ecco alcuni degli sconti da non perdere oggi
- L'Amazon Fire TV Stick 4K è un dispositivo per lo streaming con supporto Wi-Fi 6, Dolby Vision, Dolby Atmos e HDR10+. Consente l’accesso ai principali servizi di streaming con un’interfaccia rapida e intuitiva. È disponibile su Amazon al prezzo di 29,99 euro per il Black Friday.
- Il Google Pixel 10 Pro XL è uno smartphone Android con integrazione di Gemini, tripla fotocamera posteriore e autonomia superiore alle 24 ore. Offre un display Super Actua da 6,8'' e 512 GB di memoria interna, in colorazione Grigio Creta. È disponibile su Amazon al prezzo di 949 euro per il Black Friday.
- L’ECOVACS Deebot T50 Pro Omni Gen2 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti da 21.000 Pa con spazzola laterale estensibile. Include la stazione Omni per la gestione completa della pulizia. È disponibile su Amazon al prezzo di 399 euro per il Black Friday.
- La Dyson Airstrait è una piastra asciugacapelli che liscia i capelli durante l’asciugatura, riducendo i tempi di styling e preservando la naturale forza del capello senza danni da calore. Aiuta a diminuire l’effetto crespo e i baby hair. È disponibile sul sito Dyson al prezzo di 329 euro per il Black Friday 2025.
- EA Sports FC 26 Standard Edition per PS4, la nuova edizione del franchise calcistico con squadre, competizioni e modalità aggiornate, è disponibile su Amazon al prezzo di 49,90 euro per il Black Friday.
- La collana Swarovski Angelic ha una lunghezza di 38 cm, con catena a maglia e chiusura a moschettone. È realizzata con cristalli e placcatura in rodio. È disponibile su Amazon al prezzo di 127 euro.
- La Candy Ultra Hygiene è una lavatrice da 10 kg, più efficiente del 30% rispetto alla classe A. Offre 1400 giri, motore inverter e funzione Igiene Vapore, nella colorazione bianca. È disponibile su Unieuro al prezzo di 349 euro per il Black Friday.
- Il Samsung Galaxy S25 Ultra ha un display da 6,9 pollici, supporta Dual SIM, Android 15 e connettività 5G. Dispone di 12 GB di RAM, 512 GB di memoria interna, porta USB-C e batteria da 5000 mAh. Il modello è proposto su Unieuro al prezzo di 969 euro per il Black Friday.
- La Kenwood kMix KMX751ARD è un’impastatrice planetaria da 1000 W con ciotola in acciaio inox da 5 litri, progettata per impasti dolci e salati. Include accessori dedicati come frusta, gancio impastatore e frusta K. È disponibile su MediaWorld al prezzo di 279 euro per il Black Friday.
- La macchina da caffè Bluemoon di Caffè Borbone è compatibile con cialde ed è progettata per un’erogazione semplice e veloce. È disponibile su MediaWorld al prezzo di 69 euro per il Black Friday.