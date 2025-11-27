Black Friday 2025, 10 prodotti Dyson in offerta. FOTO
Per il Black Friday 2025 ci sono diversi prodotti Dyson in offerta, dagli aspirapolveri all’Airwrap, perfetti per chi cerca qualità e tecnologia a prezzo scontato. Ecco alcune delle offerte disponibili
- Il Dyson V8 Absolute è un aspirapolvere senza filo con potenza di 115 AW e un’autonomia fino a 40 minuti. Include la spazzola Motorbar anti-groviglio, la spazzola Fluffy. È disponibile su Amazon al prezzo di 279 euro per il Black Friday.
- Il Dyson Supersonic Nural è un asciugacapelli con rete di sensori che regola automaticamente flusso d’aria e temperatura per proteggere il cuoio capelluto e mantenere la lucentezza dei capelli. Aiuta a prevenire la secchezza e a preservare l’elasticità. È disponibile su Amazon al prezzo di 399 euro per il Black Friday.
- Il Dyson Airwrap Multi-Styler Origin è progettato per diversi tipi di capelli e include uno strumento per arricciare e ondulare in entrambe le direzioni, una spazzola per modellare e il dispositivo lisciante Coanda 2-in-1 per asciugare e levigare. È disponibile su Amazon al prezzo di 299 euro per il Black Friday.
- La Dyson Airstrait è una piastra asciugacapelli che liscia i capelli durante l’asciugatura, riducendo i tempi di styling e preservando la naturale forza del capello senza danni da calore. Aiuta a diminuire l’effetto crespo e i baby hair. È disponibile sul sito Dyson al prezzo di 329 euro per il Black Friday 2025.
- Il Dyson Cyclone V10 Submarine è un aspirapolvere e lavapavimenti dotato di rullo umido in microfibra. È progettato per superfici come piastrelle, legno, ceramica e laminato e include diversi accessori, tra cui la spazzola Motorbar. È disponibile su Amazon al prezzo di 399 euro per il Black Friday.
- Il Dyson Gen5detect Absolute è l’aspirapolvere senza filo più potente della gamma, progettato per una pulizia approfondita grazie alla tecnologia di rilevamento della polvere integrata. Il modello è proposto nella colorazione viola/nichel e include accessori dedicati alla pulizia completa della casa. È disponibile sul sito Dyson al prezzo di 649 euro per il Black Friday.
- Il Dyson Purifier Hot+Cool HP1 riscalda o rinfresca utilizzando aria purificata tramite filtro HEPA H13, progettato per rilevare e catturare automaticamente gli inquinanti. Contribuisce a migliorare la qualità dell’aria in casa e distribuisce il flusso in modo uniforme in tutta la stanza. È disponibile sul sito Dyson al prezzo di 499 euro per il Black Friday.
- Il Dyson Airwrap i.d. è un multi-styler 6-in-1 che asciuga, arriccia, modella, allunga, liscia e diffonde, adattando in modo intelligente calore, flusso d’aria e tempi in base al tipo di capelli. La tecnologia Bluetooth permette la connessione all’app MyDyson per creare un profilo capelli personalizzato e ottenere una sequenza di styling su misura. È proposto nella colorazione Amber Silk e include il nuovo cono per ricci più stretti e definiti. È disponibile sul sito Dyson al prezzo di 449 euro.
- Il Dyson V15s Detect Submarine è un aspirapolvere e lavapavimenti con potenza di 240 AW, alimentato dal motore Hyperdymium che raggiunge 125.000 giri al minuto. Offre fino a 60 minuti di autonomia grazie alla batteria a sette celle e utilizza la spazzola Digital Motorbar per adattare la potenza, rimuovere peli di animali e prevenire i grovigli. È disponibile sul sito Dyson al prezzo di 649 euro.
- Il Dyson WashG1 è un lavapavimenti con doppi rulli progettato per rimuovere in modo efficace e igienico anche le macchie più difficili. È pensato per la pulizia quotidiana di diverse superfici dure, con un sistema che distribuisce e raccoglie l’acqua in modo controllato. È disponibile sul sito Dyson al prezzo di 349 euro.