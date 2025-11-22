Black Friday 2025, 10 offerte su Smart Tv e Tv Led. FOTO
Dalla Xiaomi TV F 32 alla TCL 32SF560, passando per modelli QLED e Mini LED come Hisense 43E77NQ, LG NanoCell 50NANO81A6A, Samsung UE43U8000FUXZT e TCL 98C6K, ecco una selezione delle smart TV in offerta su Amazon, Unieuro e MediaWorld per il Black Friday 2025
- La Xiaomi TV F da 32 pollici offre risoluzione HD, sistema Smart TV con Fire TV integrato e triplo tuner DVB-C/S/S2/T/T2. Supporta Dolby Audio, DTS Virtual:X, DTS-HD e include il controllo vocale tramite Alexa, oltre alla compatibilità con Apple AirPlay. È disponibile su Amazon al prezzo di 129 euro per il Black Friday.
- La LG NanoCell AI 50NANO81A6A è una Smart TV da 50 pollici con risoluzione 4K, tecnologia NanoCell e supporto Dolby Digital. Integra funzioni AI per l’ottimizzazione dei contenuti e della visione.
È disponibile su MediaWorld al prezzo di 349 euro per il Black Friday.
- La Fire TV Serie 2 da 32 pollici offre risoluzione HD 720p e piattaforma Smart TV integrata con accesso rapido ai contenuti tramite Fire TV. Include il supporto ai comandi vocali con Alexa e un'interfaccia intuitiva pensata per la fruizione quotidiana. È disponibile su Amazon al prezzo di 129,99 euro per il Black Friday.
- Samsung UE43U8000FUXZT è una TV LED da 43 pollici con risoluzione UHD 4K della serie Crystal UHD 2025. Offre immagini nitide, colori definiti e funzioni smart per lo streaming e la gestione dei contenuti. È disponibile su MediaWorld al prezzo di 301,99 euro.
- La Hisense 43E77NQ è una TV QLED 4K da 43 pollici con sistema Smart VIDAA U7, compatibile con Dolby Vision, HDR10+ e Game Mode Plus. Include Dolby Atmos, Alexa integrata, VIDAA Voice e tuner DVB-T2/S2 HEVC 10 con lativù 4K. È disponibile su Amazon al prezzo di 247 euro.
- TCL 98C6K è una Smart TV QD-Mini LED da 98 pollici con risoluzione 4K, pensata per immagini ad alto contrasto e colori più definiti. Supporta Dolby Atmos, include funzioni AI e appartiene alla gamma 2025. È disponibile su MediaWorld al prezzo di 2.199,99 euro per il Black Friday.
- La Hisense 55E7Q è una Smart TV QLED da 55 pollici con risoluzione 4K, pensata per offrire colori più definiti e una buona resa visiva nei contenuti HDR. Fa parte della gamma più recente dei televisori Hisense. È disponibile su Unieuro al prezzo di 349,90 euro per il Black Friday.
- La Philips 32PHS6000 è una Smart TV LED da 32 pollici con risoluzione 2K HD e tecnologia Pixel Plus. Utilizza la piattaforma Titan OS, supporta Dolby Digital Sound ed è compatibile con Alexa e Google Assistant. È disponibile su Amazon al prezzo di 139 euro per il Black Friday.
- Il TCL 55P6K è una Smart TV 4K Ultra HD da 55 pollici con Google TV, compatibile con HDR10+ e dotata di audio Dolby. Offre un’interfaccia intuitiva e funzioni smart complete per lo streaming. È disponibile su Unieuro al prezzo di 299,90 euro per il Black Friday.
- Samsung QE55Q7F5AUXZT è una Smart TV QLED 4K da 55 pollici della gammai. Include funzioni smart complete per lo streaming e la gestione dei contenuti. È disponibile su Unieuro al prezzo di 499 euro per il Black Friday.