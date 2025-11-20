Amazon Black Friday 2025, le migliori offerte da non perdere. FOTO
La settimana del Black Friday di Amazon 2025 è ufficialmente iniziata. Sono già disponibili numerosi sconti su tecnologia, casa e prodotti per la quotidianità. Ecco una selezione delle offerte più interessanti da tenere d’occhio
- Questo robot che aspira e lava i pavimenti, raccoglie la polvere in un contenitore rigido invece che in un sacchetto. La ricarica ultrarapida entra in funzione quando torna alla stazione per pulire i panni e consente di gestire superfici fino a 1000 metri quadrati. È progettato per lavorare in autonomia grazie alla spazzola di lavaggio estendibile e al sistema di movimento che supera ostacoli da 2,2 cm e piccoli gradini da 4 cm. È disponibile su Amazon al prezzo scontato di 999 euro.
- Dotato di un display da 11" TFT LCD PLS, offre una visione ampia e adatta sia allo studio sia all’intrattenimento. La configurazione con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria, insieme al processore Qualcomm SM6375 e alla batteria da 7.040 mAh, garantisce prestazioni fluide per le attività quotidiane. Il modello è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 119 euro.
- Il pannello QLED 4K supporta Dolby Vision e HDR10+ e offre immagini luminose e dettagliate, mentre il sistema audio con Dolby Atmos migliora l’esperienza sonora. La piattaforma smart VIDAA U7 integra Alexa e VIDAA Voice. Presenti anche il Game Mode Plus e i tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, con certificazione lativù 4K. È disponibile su Amazon al prezzo scontato di 299 euro.
- Questo ferro da stiro con caldaia da 2700 W è dotato di tecnologia OptimalTEMP che consente di stirare diversi tessuti senza dover regolare la temperatura. Il serbatoio da 1,8 litri garantisce sessioni prolungate di utilizzo.
È disponibile su Amazon al prezzo scontato di 259,99 euro.
- Queste cuffie wireless on-ear progettate per l’uso con dispositivi Apple e Android, con connessione Bluetooth stabile e controlli integrati. Offrono fino a 50 ore di autonomia, pensate per un utilizzo prolungato senza ricariche frequenti. La finitura nero opaco completa un design leggero e pieghevole.
Sono disponibili su su Amazon al prezzo scontato di 111,99 euro.
- Smartwatch con cassa in alluminio e cinturino Sport Loop Denim M/L, dotato di display Retina always-on. Include funzioni per fitness e salute come il tracker integrato e l’app ECG, oltre alla connettività Cellular per l’uso senza iPhone nelle vicinanze. Il modello è certificato Carbon Neutral. È disponibile su Amazon al prezzo scontato di 468,90 euro.
- Questo altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth offre un suono più potente e dinamico rispetto alle versioni precedenti. Integra Alexa per gestire musica, domande, dispositivi smart home e routine vocali. Il design compatto in finitura antracite si adatta facilmente a qualsiasi ambiente. È disponibile su Amazon al prezzo scontato di 29,99 euro.
- Smartphone pensato per chi cerca un dispositivo economico ma adatto all’uso quotidiano. Il processore MediaTek Helio G81 lavora insieme a un display da 6,9 pollici full HD a 120 Hz. La batteria da 6000 mAh garantisce un’intera giornata di utilizzo prima della ricarica. È disponibile su Amazon al prezzo scontato di 89,90 euro.
- Speaker Bluetooth portatile con design impermeabile e antipolvere certificato IP67, pensato per l’utilizzo sia in casa sia all’aperto. Supporta la funzione JBL PartyBoost, che permette di collegare più altoparlanti compatibili per ampliare il suono. L’autonomia arriva fino a 12 ore di riproduzione. È disponibile su Amazon al prezzo scontato di 92 euro.
- Questo modello aspira e lava i pavimenti con una potenza di 22 kPa e un sistema SmoothDrive a 360° che facilita i movimenti. La funzione di auto-pulizia FlashDry a 85°C asciuga rapidamente il rullo. L’autonomia arriva fino a 50 minuti e la struttura lay-flat a 180° permette di raggiungere facilmente le zone basse dei mobili. È disponibile su Amazon al prezzo scontato di 499 euro.