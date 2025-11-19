Black Friday 2025: quali sono gli sconti imperdibili di PlayStation

Playstation premia i gamer e gli utenti in cerca di regali proponendo dal 21 novembre offerte e sconti su console, accessori, giochi e non solo per un periodo di tempo limitato ascolta articolo

PlayStation celebra il periodo delle festività e un altro anno di esperienze di gioco con le nuove offerte per il Black Friday. A partire dal 21 novembre, infatti, e per un periodo di tempo limitato, i gamer e gli utenti in cerca di regali possono esplorare una gamma di offerte su console PS5, giochi, accessori su PlayStation Store, PlayStation Gear e presso i rivenditori aderenti. Durante il periodo promozionale del Black Friday, tutti i giocatori di PS5 e PS4 possono usufruire di sconti sui film, mentre i membri PlayStation Plus hanno diritto a sconti ancora più vantaggiosi sulle ultime uscite.

Perché abbonarsi a PlayStation Plus per il Black Friday I giocatori dei paesi aderenti che si abbonano a PlayStation Plus durante la promozione del Black Friday PlayStation possono risparmiare fino al 33% su un abbonamento di 12 mesi. Gli utenti già membri PlayStation Plus possono risparmiare il 33% sul periodo restante dell'abbonamento se effettuano il passaggio da PlayStation Plus Essential/Extra a PlayStation Plus Premium. PlayStation Plus offre tantissimi vantaggi imperdibili. I membri Premium possono anche riprodurre in streaming nel cloud i titoli digitali per PS5 della propria raccolta e del catalogo dei giochi direttamente su PS5 e sul remote player PS Portal. In aggiunta, all'interno dell'app Sony Pictures Core, i membri PlayStation Plus Premium hanno anche accesso al catalogo Sony Pictures, con oltre 100 film disponibili per lo streaming on demand.

I vantaggi del Black Friday Per l'occasione sarà possibile risparmiare su hardware e accessori, attraverso offerte sulle console PlayStation 5, PlayStation VR2, PlayStation Portal, controller DualSense e altro ancora. Le offerte sulle console PS5 includono: il bundle PS5 edizione digitale 825 GB – Fortnite Flowering Chaos €349* e il bundle console PS5 1 TB – Fortnite Flowering Chaos €449. Le offerte del bundle, inoltre, includono contenuti di gioco esclusivi per PlayStation e i 1000 V-Buck. In alcune regioni, come America, Europa e Asia, i giocatori possono anche risparmiare €100 sulle console PS5 e €150 sulle console PS5 edizione digitale. I giocatori che cercano l'esperienza di gioco su PS5 con la grafica più impressionante possono anche risparmiare €100 sulla console PS5 Pro. Saranno inoltre disponibili offerte per accessori e giochi per PS5.