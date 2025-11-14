Guida ai Regali per le Festività 2025 di PlayStation®: tutte le novità

Sony Interactive Entertainment celebra le festività in arrivo con una selezione di giochi, accessori e nuove esperienze pensate per tutti i giocatori
Con la Guida ai Regali per le Festività 2025 di PlayStation® quest’anno Sony Interactive offre ai giocatori nuovi modi per vivere momenti “imperdibili”, che appassioneranno sia i gamer esperti sia chi si avvicina per la prima volta al mondo PlayStation. Tra le nuove opportunità: lo streaming cloud, una gamma di accessori per i giocatori PS5 e nuove opzioni per i giocatori su PC. Disponibile anche per il pre-order in vista del lancio previsto per la primavera 2026 il nuovo libro da collezione PlayStation: The First 30 Years, che offre ai giocatori uno sguardo esclusivo a prototipi mai visti, bozzetti concettuali e modelli di design che hanno influenzato lo sviluppo dell’hardware di Sony Interactive Entertainment.
I titoli imperdibili di quest’anno
La lineup di giochi per le festività 2025 offre una serie di avventure indimenticabili, dai titoli con nuovi e originali personaggi agli aggiornamenti dei franchise più celebri.
- Ghost of Yōtei - Ampi spazi da esplorare, meccaniche di combattimento complesse e una misteriosa mercenaria solitaria di nome Atsu, assetata di vendetta, tra i suggestivi paesaggi del Giappone del XVII secolo.
- Death Stranding 2: On the Beach – Dal leggendario creatore Hideo Kojima, questo action adventure open-world porta i giocatori a intraprendere una missione di connessione umana per salvare l’umanità dall’estinzione.
- Astro Bot – Avventura spaziale, adatta a tutta la famiglia, con protagonista un adorabile eroe robotico impegnato a salvare il proprio equipaggio disperso e a ricostruire la nave madre PlayStation 5.
- Battlefield 6 – L’ultimo capitolo della celebre serie offre ai giocatori un’esperienza di combattimento ricca di azione.
Anche i giocatori PC potranno quest’anno immergersi nelle nuove esperienze PlayStation con Days Gone e Lost Soul Aside, disponibili anche su console PS5®.
La Guida ai Regali per le Festività 2025 di PlayStation®
Sony Interactive Entertainment ha arricchito l’esperienza di gioco offrendo nuove opportunità, tra cui lo streaming cloud, una gamma di accessori per i giocatori PS5 e nuove opzioni per i giocatori su PC. Quest’anno le opportunità a disposizione dei fan di PlayStation in questa stagione festiva sono più grandi che mai. Nel 2026, questo slancio continuerà con titoli molto attesi, tra cui MARVEL Tōkon: Fighting Souls, Marathon, SAROS e Marvel’s Wolverine, solo per citarne alcuni. È possibile trovare giochi, console, accessori PlayStation e molto altro su direct.playstation.com (dove disponibile), oltre che presso rivenditori selezionati.
- PlayStation® Plus: un servizio di abbonamento ai giochi completo e dal grande valore: PlayStation Plus amplia l’esperienza di gioco offrendo l’accesso a centinaia di titoli nei livelli Extra e Premium, insieme a un’opzione di cloud streaming per gli utenti Premium.
- PlayStation Portal™ remote player: giocare ai titoli per console da remoto è sempre più popolare e PlayStation Portal remote player porta l’esperienza PS5 direttamente nel palmo delle tue mani.
- Cuffie wireless PULSE Elite™: che offrono un audio nitido e immersivo durante il gioco grazie ai driver magnetici planari, gli stessi utilizzati nelle cuffie audio di fascia alta per ingegneri del suono professionisti.
- Auricolari wireless PULSE Explore™: i primi auricolari wireless firmati PlayStation permettono ai giocatori di godere di un audio di gioco realistico e immersivo anche in movimento, grazie ai driver magnetici planari di alta qualità, ai doppi microfoni con riduzione del rumore potenziata dall’IA per filtrare i rumori di fondo. La confezione include una custodia di ricarica.
- PlayStation® VR2 o PS VR2 è il primo visore per realtà virtuale di PlayStation a integrare tracciamento oculare, feedback del visore, visuale trasparente, oltre a grilletti adattivi e feedback aptico tramite il controller PS VR2 Sense.
- Cover per PS5 e controller wireless DualSense™: per personalizzare il setup di gioco con i controller wireless DualSense e le cover per PS5, disponibili in diversi colori, tra cui la nuova Chroma Collection, caratterizzata da tre design che brillano, scintillano e cambiano tonalità a seconda dell’angolazione: Chroma Pearl, Chroma Indigo e Chroma Teal.
- Controller wireless DualSense Edge™: disponibile nelle colorazioni bianco e Midnight Black, il DualSense Edge è il primo controller ad alte prestazioni completamente personalizzabile, progettato per offrire ai giocatori un’esperienza di gioco su misura, adattata al loro stile. È compatibile sia con PS5 sia con i titoli PC supportati.
