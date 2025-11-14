Guida ai Regali per le Festività 2025 di PlayStation®: tutte le novità

Con la Guida ai Regali per le Festività 2025 di PlayStation® quest’anno Sony Interactive offre ai giocatori nuovi modi per vivere momenti “imperdibili”, che appassioneranno sia i gamer esperti sia chi si avvicina per la prima volta al mondo PlayStation. Tra le nuove opportunità: lo streaming cloud, una gamma di accessori per i giocatori PS5 e nuove opzioni per i giocatori su PC. Disponibile anche per il pre-order in vista del lancio previsto per la primavera 2026 il nuovo libro da collezione PlayStation: The First 30 Years , che offre ai giocatori uno sguardo esclusivo a prototipi mai visti, bozzetti concettuali e modelli di design che hanno influenzato lo sviluppo dell’hardware di Sony Interactive Entertainment.

La Guida ai Regali per le Festività 2025 di PlayStation®

Sony Interactive Entertainment ha arricchito l’esperienza di gioco offrendo nuove opportunità, tra cui lo streaming cloud, una gamma di accessori per i giocatori PS5 e nuove opzioni per i giocatori su PC. Quest’anno le opportunità a disposizione dei fan di PlayStation in questa stagione festiva sono più grandi che mai. Nel 2026, questo slancio continuerà con titoli molto attesi, tra cui MARVEL Tōkon: Fighting Souls, Marathon, SAROS e Marvel’s Wolverine, solo per citarne alcuni. È possibile trovare giochi, console, accessori PlayStation e molto altro su direct.playstation.com (dove disponibile), oltre che presso rivenditori selezionati.

PlayStation® Plus : un servizio di abbonamento ai giochi completo e dal grande valore: PlayStation Plus amplia l’esperienza di gioco offrendo l’accesso a centinaia di titoli nei livelli Extra e Premium, insieme a un’opzione di cloud streaming per gli utenti Premium.

: un servizio di abbonamento ai giochi completo e dal grande valore: per gli utenti Premium. PlayStation Portal™ remote player : giocare ai titoli per console da remoto è sempre più popolare e PlayStation Portal remote player porta l’esperienza PS5 direttamente nel palmo delle tue mani.

: giocare ai titoli per console da remoto è sempre più popolare e porta l’esperienza PS5 direttamente nel palmo delle tue mani. Cuffie wireless PULSE Elite™ : che offrono un audio nitido e immersivo durante il gioco grazie ai driver magnetici planari , gli stessi utilizzati nelle cuffie audio di fascia alta per ingegneri del suono professionisti.

: che offrono un audio nitido e immersivo durante il gioco grazie ai , gli stessi utilizzati nelle cuffie audio di fascia alta per ingegneri del suono professionisti. Auricolari wireless PULSE Explore™ : i primi auricolari wireless firmati PlayStation permettono ai giocatori di godere di un audio di gioco realistico e immersivo anche in movimento, grazie ai driver magnetici planari di alta qualità , ai doppi microfoni con riduzione del rumore potenziata dall’IA per filtrare i rumori di fondo. La confezione include una custodia di ricarica.

: i primi per filtrare i rumori di fondo. La confezione include una custodia di ricarica. PlayStation® VR2 o PS VR2 è il primo visore per realtà virtuale di PlayStation a integrare tracciamento oculare , feedback del visore , visuale trasparente, oltre a grilletti adattivi e feedback aptico tramite il controller PS VR2 Sense .

o . Cover per PS5 e controller wireless DualSense™ : per personalizzare il setup di gioco con i controller wireless DualSense e le cover per PS5 , disponibili in diversi colori, tra cui la nuova Chroma Collection , caratterizzata da tre design che brillano, scintillano e cambiano tonalità a seconda dell’angolazione: Chroma Pearl, Chroma Indigo e Chroma Teal.

: per personalizzare il setup di gioco con i , caratterizzata da tre design che brillano, scintillano e cambiano tonalità a seconda dell’angolazione: Chroma Pearl, Chroma Indigo e Chroma Teal. Controller wireless DualSense Edge™: disponibile nelle colorazioni bianco e Midnight Black , il DualSense Edge è il primo controller ad alte prestazioni completamente personalizzabile, progettato per offrire ai giocatori un’esperienza di gioco su misura, adattata al loro stile. È compatibile sia con PS5 sia con i titoli PC supportati.