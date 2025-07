In arrivo la nuova edizione del Milan Games Week & Cartoomics 2025

L’edizione 2025 di Milan Games Week & Cartoomics promette di superare ogni aspettativa, alzando ulteriormente l’asticella dell’evento di riferimento per la cultura pop in Italia. Videogiochi, eSport, giochi da tavolo, fumetti, manga, cinema, cosplay, musica e spettacolo riempiranno i padiglioni 9, 11, 14 e 18 di Fiera Milano (Rho), trasformando lo spazio fieristico in una vera e propria cittadella geek.

Videogiochi e cosplay

I quattro padiglioni offriranno un’esperienza completa, ciascuno con una propria identità: due saranno dedicati al mondo digitale, con particolare attenzione a videogiochi ed eSport, mentre gli altri due accoglieranno l’universo analogico di MGWCMX 2025, dai giochi da tavolo ai collezionabili, passando per le aree dedicate a fumetti e cosplay. Un percorso pensato per coinvolgere ogni tipologia di fan, dagli appassionati hardcore ai visitatori curiosi.

Chi ci sarà?

Dopo i grandi annunci già svelati durante la conferenza stampa dello scorso 30 maggio, il roster degli ospiti si è ulteriormente arricchito. Diversi nomi di caratura internazionale si sono aggiunti al programma, contribuendo a rendere questa edizione una delle più attese di sempre. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: Milan Games Week & Cartoomics 2025 si prepara a essere il cuore pulsante della cultura nerd italiana.