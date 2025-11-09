PlayStation festeggia cinque anni di emozioni con “It Happens on PS5”

In occasione del quinto anniversario di PlayStation 5, Sony celebra la propria community con la campagna “It Happens on PS5”, un’iniziativa globale che trasforma il gioco in esperienza condivisa. A Milanoll’installazione immersiva “The Flo” sul Naviglio Grande diventa simbolo di creatività e stupore, mentre una strategia multicanale coinvolge media, content creator e fan per raccontare i momenti più memorabili vissuti su PS5. Si può accedere fino al 19 novembre
In occasione del quinto anniversario di PlayStation 5, Sony Interactive Entertainment lancia la campagna “It Happens on PS5”, un tributo globale ai momenti più sorprendenti e memorabili vissuti dai giocatori. L’iniziativa celebra il potere del gioco come esperienza emotiva e collettiva, trasformando il Naviglio Grande di Milano in un universo PlayStation grazie a “The Flo”, una location galleggiante avvolta da una scenografia spettacolare: una creatura marina di 3 metri d’altezza e 40 di lunghezza, frutto di 160 ore di lavoro artigianale. L’installazione invita il pubblico a immergersi in un mondo di meraviglia, ispirato alla creatività e all’energia che caratterizzano ogni sessione su PS5.
Una campagna immersiva tra media, creator e community
La celebrazione italiana è parte di una strategia integrata che coinvolge spot televisivi su emittenti e piattaforme tv come SKY, con presenze mirate durante eventi di richiamo come la UEFA Champions League e X Factor. Sul fronte digitale, la campagna si estende con attività social e programmatiche, mentre il coinvolgimento della community è affidato a creator come Alessio Rubino, Ale e Piè, i Quinetto’s e Cidilicrash, insieme ai PlayStation Playmakers. Questi protagonisti inviteranno i fan a condividere i loro momenti di gioco più straordinari, rendendo “It Happens on PS5” una celebrazione collettiva e partecipata dell’universo PlayStation.