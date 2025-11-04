Tesla, fondo sovrano norvegese boccia premio da 1000 miliardi per Musk

Il più grande fondo nazionale del mondo, quello norvegese, voterà contro il pacchetto retributivo miliardario per Elon Musk. La notizia arriva due giorni prima dell'assemblea annuale degli azionisti della causa automobilistica ascolta articolo

Il fondo sovrano norvegese è il primo azionista di Tesla a rendere noto di voler votare contro la proposta di un pacchetto retributivo da 1000 miliardi di dollari per l'ad di Tesla, Elon Musk. Nonostante i vertici del fondo più grande del mondo abbiano sottolineato di apprezzare il valore del fondatore della casa automobilistica, hanno affermato di aver preso questa decisione perché preoccupati per "l'entità complessiva del premio, la diluizione e la mancanza di mitigazione del rischio per le persone chiave, in linea con le nostre opinioni sulla remunerazione dei dirigenti", si legge sul Guardian.

L'annuncio a pochi giorni dall'assemblea degli azionisti Tesla Giovedì si terrà l'assemblea annuale dei maggiori azionisti della casa automobilistica. Tra i temi che saranno discussi, anche il pacchetto di incentivi economici che renderebbero Elon Musk "il primo triliardario del mondo". Il settimo maggiore azionista di Tesla, la Norges Bank (che ha una quota del valore di 17 miliardi), ha anticipato che il suo voto sarà contrario perché è preoccupato per il valore del pacchetto. Perché il fondo norvegese si è espresso a sfavore? Perché se nei prossimi 10 anni il valore di Tesla riuscisse a passare da 1000 miliardi (valore attuale) a 8500 miliardi, il numero uno dell'azienda riceverebbe nuove azioni e questo permetterebbe a Musk di aumentare la quotazione da 16% a oltre il 25%. Potrebbe interessarti Cosa aspettarci da Grokipedia, l'anti-Wiki di Musk