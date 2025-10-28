Cosa aspettarci da Grokipedia, l'anti-Wiki di Musk

Il CEO di Tesla e SpaceX lancia la sua "enciclopedia libera e neutrale" che vuole combattere contro quelli che considera i bias progressisti di Wikipedia. E per farlo poggerà il modello interamente sull'intelligenza artificiale. Ma la neutralità è questione di prospettiva e la nuova creatura di Musk, che è agli stadi iniziali, si mostra già ricca di voci che sembrano scritte dal suo ideatore