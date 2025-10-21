OpenAI lancia Atlas, il nuovo browser che integra ChatGPT

Progettato per combinare la navigazione tradizionale con le capacità dell’intelligenza artificiale. Gli utenti possono fare ricerche, scrivere testi e gestire attività direttamente attraverso la chat laterale. La modalità agente permette di automatizzare compiti complessi come prenotazioni o gestione di flussi di lavoro. La disponibilità iniziale è per macOS, con estensioni future previste per Windows, iOS e Android ascolta articolo

OpenAI, la società che ha sviluppato ChatGTP, ha annunciato il lancio del suo nuovo browser Atlas. Durante una presentazione in streaming, il CEO Sam Altman ha spiegato che è progettato per combinare la navigazione tradizionale con le capacità di ChatGPT, offrendo un’esperienza integrata che mira a competere direttamente con Google Chrome. La mossa segna un ulteriore passo nella sfida a Google, che ha già risposto potenziando le proprie funzionalità AI nelle ricerche e nella piattaforma.

Funzionalità principali di Atlas Atlas combina strumenti classici di un browser, come schede, segnalibri ed estensioni, con l'integrazione di ChatGPT. È possibile fare domande, inserire URL e navigare tra schede dedicate a ricerca, immagini, video e notizie. La barra laterale di ChatGPT interagisce con le pagine visitate, fornendo risposte contestualizzate e suggerimenti in tempo reale. Con comandi in linguaggio naturale si possono riaprire pagine, chiudere schede o svolgere attività complesse tramite la modalità agente, come pianificare o prenotare servizi. Atlas include controlli avanzati su privacy, permessi dei siti e nuovi strumenti parentali.

Come può essere usato Atlas si rivolge a diversi ambiti: nella ricerca permette di riassumere fonti e generare bozze, nello shopping e nella pianificazione aiuta a confrontare prodotti o prenotare viaggi. Per lavoro e produttività supporta la gestione di schede, la scrittura di e-mail e l'organizzazione di documenti. Nella formazione, ChatGPT supporta l'apprendimento, permettendo di fare domande su slide o articoli senza cambiare app, generando quiz in tempo reale e offrendo una modalità studio integrata.