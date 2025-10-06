OpenAI e Amd, accordo miliardario per la fornitura di chip

I dettagli dell’accordo

L’accordo, volto a contrastare il dominio di Nvidia, prevede che OpenAI acquisisca fino a 6 gigawatt di potenza di calcolo fornita dai chip Amd, a partire dal nuovo modello MI450, in uscita il prossimo anno. L’acquisto potrà avvenire direttamente o tramite partner cloud dell’azienda. La Ceo Lisa Su ha dichiarato che l’intesa garantirà ad Amd ricavi per decine di miliardi di dollari nei prossimi cinque anni. Il costo complessivo non è stato reso noto, ma l’azienda ha spiegato che ogni gigawatt di capacità computazionale comporta investimenti nell’ordine di decine di miliardi di dollari. L’intesa prevede anche la concessione a OpenAI di warrant, cioè diritti per acquistare fino a 160 milioni di azioni Amd, pari a circa il 10% del capitale della società, al prezzo simbolico di un centesimo per azione. Questi diritti saranno esercitabili in più fasi, in base al raggiungimento di specifici obiettivi operativi, e potranno essere utilizzati solo se il valore delle azioni Amd aumenterà.



I commenti dei Ceo



"Siamo entusiasti di collaborare con OpenAI per fornire elaborazione di Intelligenza artificiale su larga scala", ha dichiarato Lisa Su, Presidente e Ceo di Amd, per poi sottolineare: “Questa partnership unisce il meglio di Amd e OpenAI, per creare una vera collaborazione vantaggiosa per entrambe, capace di sostenere lo sviluppo dei sistemi di Intelligenza artificiale più ambiziosi al mondo e di far progredire l’intero ecosistema dell’Ia”. “Questa partnership rappresenta un passo importante per sviluppare la capacità di calcolo necessaria a realizzare tutto il potenziale dell’intelligenza artificiale”, ha dichiarato Sam Altman, cofondatore e Ceo di OpenAI. "La leadership di Amd nei chip ad alte prestazioni ci permetterà di accelerare i progressi e di rendere i vantaggi dell’Ia avanzata accessibili a tutti più rapidamente”.