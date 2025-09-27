OpenAI reinventa l’assistente digitale con ChatGPT Pulse

Il gruppo di Sam Altman prova a trasformare il chatbot da strumento potentissimo ma sostanzialmente passivo a compagno di routine quotidiana. Un briefing mattutino, costruito di notte dall’intelligenza artificiale, segna il primo passo verso l’idea di un assistente che anticipa i bisogni e non si limita più a rispondere
