Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Tecnologia

Intimità artificiale: i big del tech faranno soldi con il sexting AI?

Simone Cosimi
©Getty

Con il recente annuncio di OpenAI, l’intelligenza artificiale entra apertamente nel territorio dell’erotismo e delle relazioni sentimentali simulate. Non è più solo una questione di efficienza o produttività: i colossi del tech hanno scoperto che le conversazioni erotiche – desiderio, compagnia, vulnerabilità, sensualità – possono diventare un nuovo e potentissimo modello di business

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ