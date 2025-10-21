Intimità artificiale: i big del tech faranno soldi con il sexting AI?

Con il recente annuncio di OpenAI, l’intelligenza artificiale entra apertamente nel territorio dell’erotismo e delle relazioni sentimentali simulate. Non è più solo una questione di efficienza o produttività: i colossi del tech hanno scoperto che le conversazioni erotiche – desiderio, compagnia, vulnerabilità, sensualità – possono diventare un nuovo e potentissimo modello di business