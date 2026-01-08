Offerte Sky
Mondo

La dottrina Donroe e il ritorno dell’America agli americani

Andrea Bignami

©Ansa

Quella di Trump è una rilettura della ottocentesca dottrina Monroe. Gli Stati Uniti tornano a delimitare un perimetro di interessi vitali e decidono di concentrarvi risorse, attenzione e forza, riducendo il resto del mondo a una gestione selettiva e condizionata. Ecco che conseguenze ha su Ucraina, Venezuela e Groenlandia

