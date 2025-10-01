Amazon Haul arriva in Italia, prezzi bassi per sfidare Temu e Shein

L'e-commerce low cost del colosso statunitense da oggi è disponibile anche in Italia. Prodotti di ogni tipo a un prezzo massimo di 20 euro ma con le garanzie di Amazon e senza nuove iscrizioni ascolta articolo

Amazon Haul arriva in Italia. Il servizio della piattaforma che offre prodotti a prezzi bassissimi e super competitivi sbarca anche nel nostro Paese, dopo quasi un anno dal lancio negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Il nuovo e-commerce del colosso statunitense ha debuttato all’estero a novembre 2024 con la promessa di vendere qualsiasi cosa a un prezzo massimo di 20 dollari: dagli accessori di moda ai vestiti, dagli articoli per la casa all’elettronica, Haul è la risposta ai mercati cinesi che hanno ormai preso il sopravvento anche in tutto l’occidente. Amazon Haul si pone quindi come competitor di piattaforme come Shein e Temu che sono più volte finite nel mirino delle autorità statunitensi per la qualità e i prezzi dei loro prodotti.

Haul vs Shein e Temu Come già in Usa e Uk, anche in Italia tutti i prodotti dell’e-commerce low cost vanno da 1 a un massimo di 20 euro. Il tutto con le garanzie di Amazon. Le piattaforme cinesi di Shein e Temu, infatti, sono spesso state protagoniste di truffe a causa della poca sicurezza dei portali o anche solo di delusioni da parte degli acquirenti che si trovavano con prodotti di qualità nettamente inferiore al previsto. Haul, al contrario, richiama la pagina standard di Amazon nonostante i colori, le emoji e i pop up tipici dei due competitor cinesi. Potrebbe interessarti Amazon paga 2,5 miliardi per truffa su iscrizione a Prime

Come si presenta la homepage di Amazon Haul