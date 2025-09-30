Italian Tech Week: programma e ospiti dell'edizione 2025

In programma dall'1 al 3 ottobre alle OGR di Torino, la rassegna ospiterà Jeff Bezos come ospite speciale e avrà John Elkann come interlocutore nel dialogo con lui. Il tema dell'edizione 2025 è "The Wave Ahead" e il programma prevede speaker internazionali come Kevin Scott (CTO di Microsoft) e Diego Piacentini (Advisor, Vento), oltre a founder e investitori