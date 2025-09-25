Esplora tutte le offerte Sky
Amazon paga 2,5 miliardi per truffa su iscrizione a Prime

Economia
©Getty

Accordo con la Federal Trade Commission (Ftc), dopo che l'agenzia Usa ha dichiarato che l'azienda di vendita online ha ingannato i clienti inducendoli a iscriversi ai suoi abbonamenti Prime e rendendo difficile la loro cancellazione. Amazon non ha ammesso alcuna colpa nell'accordo 

Amazon dovrà pagare 2,5 miliardi di dollari per aver truffato i suoi clienti. E' stato raggiunto un accordo fra l'azienda di vendite online e la Federal Trade Commission (Ftc), l'agenzia che ha scoperto che Amazon ingannava i clienti inducendoli a iscriversi ai suoi abbonamenti Prime e rendendo difficile la loro cancellazione.

La società di Seattle pagherà 1 miliardo di dollari in sanzioni civili — la multa più alta nella storia della Ftc — mentre 1,5 miliardi di dollari saranno destinati ai consumatori che sono stati iscritti involontariamente a Prime o scoraggiati dal cancellare i loro abbonamenti.

Chi sono i clienti 

I clienti Prime idonei includono coloro che potrebbero essersi iscritti tramite il "Single Page Checkout" dell'azienda tra il 23 giugno 2019 e il 23 giugno 2025. La Federal Trade Commission aveva fatto causa ad Amazon presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti a Seattle due anni fa, accusando la società di oltre un decennio di violazioni legali. Tra queste, una violazione del Restore Online Shoppers' Confidence Act, una legge del 2010 progettata per garantire che le persone sappiano esattamente a cosa si riferiscono gli addebiti online. Amazon non ha ammesso alcuna colpa nell'accordo. 

