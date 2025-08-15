Morta Jackie Bezos, la madre del fondatore di Amazon Jeff Bezos

L'annuncio è arrivato dalla Bezos Family Foundation, fondata con scopi filantropici da Jackie e Jeff Bezos. Lui, il primo dei figli della donna - gli altri due sono Christina e Mark - ha ricordato la mamma sui Instagram: "La sua vita da adulta è iniziata presto, quando è diventata mia madre all'età di 17 anni - ha scritto teneramente il figlio - non deve essere stato facile, ma è riuscita a far funzionare tutto

Lutto per il fondatore di Amazon Jeff Bezos. È morta a Miami la madre Jackie Bezos: aveva 78 anni. La donna, la prima a credere nel sogno "Amazon" del figlio negl anni '90 e ad investire sul progetto, dal 2020 era malata di demenza a corpi di Lewy, una malattia neurodegenerativa. Era stato lo stesso Bezos a comunicarlo sui social media.

Il post di Jeff Bezos su Instagram

L'annuncio della morte è arrivato dalla Bezos Family Foundation, fondata con scopi filantropici da Jackie e Jeff Bezos. Lui, il primo dei figli della donna - gli altri due sono Christina e Mark - ha ricordato la mamma sui Instagram: "La sua vita da adulta è iniziata presto, quando è diventata mia madre all'età di 17 anni - ha scritto teneramente il figlio - non deve essere stato facile, ma è riuscita a far funzionare tutto. Dopo una lunga battaglia con la demenza a corpi di Lewy, si è spenta circondata da molti di noi che l'hanno amata: i suoi figli, i suoi nipoti, mio padre".