Rome Future Week 2025, programma e ospiti della kermesse

Il più grande evento aperto su innovazione, tecnologia, sostenibilità e inclusione torna a Roma dal 15 al 21 settembre. Il tema di quest’anno è “Mutazioni”: un invito a leggere il futuro come flusso e movimento di trasformazione naturale e culturale che attraversa corpi, linguaggi, tecnologie, città e relazioni
Dal 15 al 21 settembre 2025 torna Rome Future Week, la manifestazione diffusa che da tre anni trasforma Roma in un laboratorio vivente per anticipare il futuro. Il tema di quest’anno è “Mutazioni”: un invito a leggere il futuro come flusso e movimento di trasformazione naturale e culturale che attraversa corpi, linguaggi, tecnologie, città e relazioni.
Un rinnovamento profondo
Il termine dal latino mutatio – mutare, cambiare – non evoca un semplice rinnovamento superficiale, ma un processo profondo di divenire. La novità di quest’anno è l’introduzione di Future Hub tematici, pensati per orientare il pubblico tra i grandi ambiti di cambiamento. Ogni hub racconterà, con linguaggi e format dedicati, una diversa dimensione delle mutazioni in corso.
I numeri di questa edizione
L’evento continua di anno in anno a crescere in numeri e contenuti: oltre 300 gli eventi già in programma; 200 le location attivate in tutta la città; già 500 gli speaker attesi e più di 50 i partner tra istituzioni, media e realtà private (Clicca qui per programma completo).
Grande spazio dedicato ai giovani
Gli under 25 non saranno, oltre che pubblico, anche protagonisti attivi del racconto: speaker, volontari, videomaker, ma anche “shadow” all’interno della squadra organizzativa: selezionati tramite un bando, decine di ragazze e ragazzi racconteranno le loro visioni nei momenti clou della settimana. Rome Future Week nasce per raccontare in anticipo i molteplici futuri che già abitano la Capitale. Futuri tecnologici, certo, ma anche culturali, sociali, umani. Questa terza edizione intende confermarsi come punto d’incontro focale tra il mondo che cambia e chi cambia con esso. Un’occasione unica per osservare, ricevere stimoli e comprendere in tempo reale le mutazioni del nostro tempo, partendo dalla città “eterna” che da sempre le custodisce e le reinventa.
