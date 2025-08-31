Reuters: su social Meta chatbot di Taylor Swift e altri senza consenso

Secondo l'agenzia di stampa gli avatar sono stati creati da utenti con uno strumento di Meta e anche un dipendente della società ne ha prodotti almeno 3, inclusi 2 "parodia" di Taylor Swift. Meta avrebbe permesso la creazione chatbot di giovani celebrità, inclusa una star del cinema sedicenne, di cui è stata prodotta un'immagine realistica a torso nudo. Un portavoce della società ha dichiarato a Reuters che gli strumenti di IA di Meta non avrebbero dovuto creare immagini intime o foto di bambini famosi

Meta - la società che controlla Instagram, Facebook e Whatsapp - si sarebbe appropriata dei nomi e delle immagini di celebrità tra cui Taylor Swift, Scarlett Johansson, Anne Hathaway e Selena Gomez per creare decine di chatbot provocanti per i social media senza il loro permesso. A sostenerlo è la Reuters , secondo cui sebbene molti di questi avatar digitali siano stati creati da utenti con uno strumento di Meta per la creazione di chatbot, un dipendente della società ne aveva prodotti almeno tre, inclusi due bot "parodia" di Taylor Swift. Reuters inoltre ha anche scoperto che Meta aveva permesso agli utenti di creare chatbot disponibili al pubblico di bambini celebrità, tra cui una star del cinema sedicenne. Alla richiesta di una foto dell'attore adolescente in spiaggia, il bot ha prodotto un'immagine realistica a torso nudo. E l’avatar ha scritto sotto l’immagine: "Carino, eh?".

I bot facevano avances sessuali

Queste ‘celebrità virtuali’, ha raccontato ancora Reuters, sono state condivise su Facebook, Instagram e WhatsApp, tutte piattaforme controllare da Meta. Nel corso di diverse settimane di test condotti dall’agenzia di stampa per osservare il comportamento dei bot, gli avatar avrebbero spesso insistito di essere i veri attori e artisti. E non è tutto: i bot infatti avrebbero fatto regolarmente avances sessuali, spesso invitando un utente di prova a incontrarsi. Alcuni dei contenuti delle false celebrità generate dall’intelligenza artificiale erano piuttosto audaci: alla richiesta di foto intime, i chatbot producevano immagini realistiche delle persone che fingevano di essere in posa in vasche da bagno o in lingerie con le gambe divaricate.

La replica di Meta

Un portavoce di Meta, Andy Stone, ha dichiarato a Reuters che gli strumenti di IA di Meta non avrebbero dovuto creare immagini intime di adulti famosi o foto di bambini famosi. Inoltre ha anche attribuito la produzione da parte di Meta di immagini di celebrità femminili in lingerie alla mancata applicazione da parte dell'azienda delle proprie policy, che vietano tali contenuti: "Come altri, consentiamo la generazione di immagini che contengono personaggi pubblici, ma le nostre policy mirano a vietare immagini di nudo, intime o sessualmente esplicite", ha affermato. Sebbene le regole di Meta proibiscano anche la "personificazione diretta", Stone ha affermato che i personaggi famosi erano accettabili a condizione che l'azienda li avesse etichettati come parodie. Molti erano etichettati come tali, ma Reuters ha scoperto che alcuni non lo erano. Meta ha eliminato circa una dozzina di bot, sia avatar "parodia" che non etichettati, poco prima della pubblicazione dello scoop da parte di Reuters.