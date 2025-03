WhatsApp, stop su alcuni smartphone da maggio 2025: ecco quali

WhatsApp non più utilizzabile su alcuni dispositivi considerati obsoleti a partire dal prossimo maggio. Questa la situazione nella quale si potranno imbattere alcuni utenti, dopo che già con l’arrivo del 2025, la celebre applicazione di messaggistica istantanea ha smesso di funzionare su 19 modelli di smartphone. In questo caso ad essere interessati dallo stop sono una serie di dispositivi Apple che utilizzano versioni di iOS antecedenti alla 15.1. I modelli in questione, come riporta anche il portale di settore “ Hd Blog ”, saranno in sostanza iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus, tutti dispositivi rilasciati diversi anni fa e che non possono più aggiornare i rispettivi sistemi operativi con versioni successive ad iOS 12.5.7.

Ottimizzare l’app e proporre funzionalità aggiornate

Perché questa scelta? Una delle principali motivazioni, secondo gli esperti di settore, è che le versioni più recenti di iOS attualmente utilizzate dagli utenti propongono tecnologie avanzate su cui WhatsApp si appoggia per implementare le proprie funzionalità più recenti. Le motivazioni tecniche includono il mancato supporto delle librerie di crittografia che WhatsApp utilizza per proteggere i messaggi e l’accesso a funzionalità più recenti, come avatar e chiamate video, che richiedono nello specifico l’utilizzo di API supportate solamente dalle versioni più recenti di iOS (ma anche di Android). Adesso, con la decisione di stoppare il supporto per le versioni più vecchie, WhatsApp avrà così la possibilità di ottimizzare l’applicazione e proporre per tutti funzionalità che non sarebbero altrimenti sfruttabili attraverso sistemi operativi datati. Per gli utenti di iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus la soluzione per ovviare a questa scelta e continuare a utilizzare WhatsApp sarà quella di iniziare ad utilizzare un dispositivo compatibile con iOS 15.1 o a versioni successive. Al contrario, gli utenti con modelli più recenti possono aggiornare il sistema operativo per garantire la continuità del servizio. Questa modifica, attesa a partire da maggio, non avrà alcun effetto sugli utenti Android, che continueranno a utilizzare WhatsApp senza variazioni nei requisiti di sistema.