Gli italiani usano 6 social al mese: al primo posto TikTok. Lo studio

Secondo il report annuale Digital 2025 di We Are Social, in Italia il 90% della popolazione è connessa a Internet con un tempo medio online di quasi 6 ore al giorno. Gli utenti usano sei piattaforme al mese e TikTok si conferma quella su cui trascorrono più tempo, quasi 30 ore al mese. Seguono YouTube con 17 ore e Instagram con 15 ore. Inoltre, in Italia, gli utenti attivi sulle piattaforme sono 42 milioni, il 71% della popolazione e, in particolare, l'accesso ai social è motivato da tre fattori: riempire il tempo libero, 46%, tenersi informati, 47% e restare in contatto con amici e familiari, 43%, quest'ultima sembrerebbe in calo rispetto all'anno precedente.