Milano Digital Week: programma ed eventi dell'edizione 2024

Palazzo Giureconsulti fungerà da hub centrale della Digital Week, diventando luogo di incontro tra cittadini e imprese durante le giornate della manifestazione. Con un programma ricco di eventi curati da Tig – The Innovation Group, in collaborazione con il Comune di Milano e Milano&Partners, la location offrirà una serie di incontri per mettere a tema gli elementi chiave dello sviluppo digitale per la città di Milano, in un doppio format B2B e B2C.

Il calendario



La conferenza inaugurale a Palazzo Marino darà il via, giovedì 10 ottobre, a una serie di iniziative promosse dal Knowledge Hub MEET Digital Culture Center. Tra queste: la mostra-performance “Artificial Dreams”; il talk “Puccini Digitale”, in collaborazione con Archivio Storico Ricordi, Bertelsmann e Teatro alla Scala; e “CDSA - CITY DIGITAL SKIN ART”, un intervento artistico che animerà i grandi schermi Led all’ingresso della Stazione Centrale. Venerdì 11 ottobre, la mattinata sarà dedicata a “Milano capitale digitale del Paese”, con una tavola rotonda a Palazzo Reale che, in collaborazione con Agid, affronterà il tema dell’accessibilità dei servizi digitali. Nel pomeriggio, il focus si sposterà sullo sviluppo dei servizi della Smart City e sulla trasformazione urbana sostenibile.

Sabato 12 ottobre, la sicurezza informatica sarà al centro del dibattito: verranno approfonditi gli strumenti per tutelare dati personali e identità digitale, oltre ai “Rischi della criminalità informatica nell’epoca dell’Intelligenza Artificiale”. La Digital Week si concluderà lunedì 14 ottobre con una giornata dedicata all’etica della tecnologia e al governo delle città data-driven. Nel format delle giornate B2C, infine, saranno diverse le proposte per il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini, come l’hackathon per i giovani studenti realizzato da H - Farm nella giornata di venerdì e l’esperienza interattiva con i visori di Emergency sabato pomeriggio.



I poli tematici: Knowledge Hub



Una novità dell’edizione 2024 è la creazione di poli tematici chiamati Knowledge Hub, disseminati in diversi luoghi di Milano e dedicati a specifici ambiti del digitale. Tra questi: Spazio Lenovo (in corso Matteotti) e Le Village (in zona Porta Romana), quest'ultimo dedicato a start-up e investitori, con la partecipazione di Italian Tech Alliance e Growth Capital. Il Meet Digital Culture Center (in Porta Venezia) proporrà i tre progetti di apertura, mentre l’Università Iulm ospiterà AI.Motion, un festival sul rapporto tra cinema, audiovisivo e intelligenza artificiale. Nel campo della sanità digitale, Tig – The Innovation Group organizzerà uno degli eventi principali nell’area Healthcare in via Tortona. La Libreria Egea dell’Università Bocconi attiverà un programma di incontri e presentazioni con autori del mondo digitale. Inoltre, l’istituto di ricerca Cefriel organizzerà sessioni di formazione per aziende sulla cybersecurity e sull’Intelligenza Artificiale, e Made Competence Center proporrà due giornate dedicate all’industria 4.0, con focus sull’Ia.



