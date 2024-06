Google, in Brasile i test dei nuovi antifurto per smartphone

Novità in fase di prova per il sistema intelligente di rilevamento dei furti, del blocco offline dello smartphone e del blocco remoto. Nel Paese sudamericano ogni minuto vengono rubati circa due telefoni cellulari, ecco perché è stato scelto per la prova zero dell’antifurto

Dopo l’annuncio di iOS 18 e Apple Intelligence , è il turno di Google nel proporre un’altra novità tech in tema di protezione dati: si tratta della funzione antifurto per gli smartphone e il test, hanno comunicato da Mountain View, sarà fatto in Brasile. Un triste dato statistico circola infatti nel Paese sudamericano: ogni minuto vengono rubati circa due telefoni cellulari. Ecco perché è stato scelto per la prova zero dell’antifurto. Fabio Coelho, direttore di Google per il Brasile, a tal proposito ha dichiarato tramite un post sul suo blog: “Il feedback degli utenti brasiliani ha ispirato queste funzioni antifurto e sarà il primo a testarle”.

Le novità della funzione antifurto

Nel caso del blocco remoto, l’IA consentirà agli utenti di accedere alla funzione “Trova il mio dispositivo” senza dover ricordare la password dell'account Google, permettendo così di cancellare e bloccare il dispositivo da remoto. Terzo, per il blocco del dispositivo offline, il sistema intelligente bloccherà automaticamente lo schermo dello smartphone Android per proteggere i dati anche quando non è collegato alla rete internet; il blocco dello schermo del telefono avviene anche in caso si rilevino più tentativi di autenticazione falliti. Sempre in Brasile, Google ha anche lanciato un progetto pilota per una maggiore protezione dalle frodi, questo però già sperimentato a Singapore e in Thailandia.