Apple presenta iOS 18: novità, quando esce e i dispositivi compatibili

Direttamente dal Worldwide Developers Conference 2024 in corso a Cupertino l’annuncio di Apple: le nuove versioni dei sistemi operativi iOS 18 e iPadOS 18 sono realtà. Più opzioni di personalizzazione, il redisign dell’app Foto, la Calcolatrice e soprattutto l’IA: Apple Intelligence, il sistema personale per iPhone, iPad e Mac. “Una release enorme”, ha commentato entusiasta Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering di Apple, che arriverà sui dispositivi in autunno.

La rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale Gira tutto attorno alla privacy, alla comunicazione fluida e alla creatività. Nuovi Writing Tools permettono di rielaborare, rivedere e sintetizzare il testo in qualsiasi app, tra cui Mail, Note, Pages e altre app di terze parti. Con Image Playground si creano immagini via animazione, illustrazione e schizzo. In Foto, a partire da una semplice descrizione, il sistema Apple Intelligence selezionerà le foto e i video più pertinenti in modo da strutturare i capitoli di una storia e generare un verso e proprio film. Siri avrà integrato ChatGPT e sfrutterà il machine learning per evidenziare le informazioni più importanti in una pagina web. Con Private Cloud Compute, infine, oltre alla possibilità di rendere più flessibile la capacità di elaborazione computazionale, i dati raccolti saranno usati solo per rispondere alle specifiche richieste senza essere archiviati o resi accessibili da Apple. leggi anche Apple, al via oggi la Worldwide Developers Conference 2024: le novità

Miglioramenti alle app: Foto, Messaggi e Mail A partire da Apple Intelligence, l’esperienza dell’utente con iOS 18 migliora a 360°. Un’unica vista semplificata in Foto riunisce la griglia già nota e le nuove raccolte permettono di sfogliare le immagini per tema, con la possibilità di fissare e tenere a portata di mano i contenuti preferiti. I messaggi di testo guadagnano l’evidenziazione di lettere, parole, frasi e l’aggiunta di emoji con animazioni dinamiche. Inoltre, l’app Messaggi ora supporta lo standard RCS e sarà possibile scriversi via satellite quando mancherà una rete cellulare o Wi-Fi, il tutto con la protezione crittografia end‑to‑end. Tra le novità in Mail, una nuova vista riassuntiva che raccoglie tutte le e-mail di una stessa azienda e la categorizzazione on-device che organizza e classifica le email in entrata in base al livello di importanza. leggi anche Ia, Tim Cook lancia la Apple Intelligence: cosa è e come funziona

Personalità e potenza Gli aggiornamenti sono davvero numerosi, a cominciare dal redesign del Centro di Controllo dove è stato semplificato l’accesso alle app più sfruttate quotidianamente. Tra i tanti, la modalità gioco con un gameplay ottimizzato per le sessioni più lunghe, nuove opzioni di pagamento in Apple Pay, la cartella clinica nell’app Salute più facilmente accessibile a chi deve presentare le prime cure. Ancora, Emergency SOS Live Video consente di condividere maggiori informazioni tramite video in streaming e contenuti multimediali registrati o l’app Casa con l’accesso per gli ospiti, che potranno anche controllare alcuni accessori smart home. Infine, l’opzione integrata Eye Tracking per controllare iPhone usando soltanto gli occhi, Music Haptics che permette alle persone sorde o ipoudenti di “sentire” la musica e Vocal Shortcuts, che consente all’utente di eseguire attività riproducendo un suono personalizzato. vedi anche Utilizzare l’iPhone come un POS: arriva in Italia Tap to Pay

Dispositivi compatibili Il nuovo iOS 18 sarà rilasciato in tutti i dispositivi ad autunno 2024, ma solo alcuni potranno sfruttarne a pieno le potenzialità. In particolare, tutti i modelli dall’iPhone 11 all’IPhone 15, iPhone XS e XS Max, iPhone XR. iPhone SE di seconda e terza generazione. A questi si aggiungeranno i nuovi iPhone 16 che saranno annunciati a settembre, probabilmente in contemporanea con il rilascio dell’aggiornamento. Per quanto concerne gli iPad, iPadOS 18 sarà compatibile con iPad Pro 2018 e successivi, iPad Air 2019 e successivi, iPad mini 2019 e successivi e iPad 2020 e successivi. vedi anche IPhone, Apple apre agli emulatori per i videogiochi classici