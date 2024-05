Utilizzare l’iPhone come un POS: arriva in Italia Tap to Pay

Accettare pagamenti ovunque ci sia la linea internet come in una fiera, in un mercato, in eventi temporanei, in mezzo alla strada, in aperta campagna, al centro di un grande negozio. Sbarca anche in Italia Tap to Pay su iPhone, un nuovo servizio dedicato ai commercianti che permette di usare l’iPhone come se fosse un POS, accettando pagamenti contactless con carta di credito o di debito.

Come funziona Tap to Pay su iPhone

Il commerciante, dopo aver scaricato un’app specifica fornita da una piattaforma di pagamento, può trasformare il suo iPhone in un terminale semplicemente impostando la cifra e porgendolo al cliente; il cliente, dal canto suo, potrà effettuare pagamenti appoggiando la propria carta di credito o di debito sull’iPhone del commerciante. Il sistema è compatibile con tutti i metodi di pagamento NFC: dalle carte di credito e di debito (Tap to Pay su iPhone funziona con i principali circuiti di pagamento, da Visa a Mastercard, da American Express a Diners a Discover Global Network) ad Apple Pay per pagare con iPhone o Apple Watch fino anche ad altri borsellini elettronici come Google Pay o Samsung Pay per chi ha un telefono o uno smartwatch Android.