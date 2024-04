IPhone, Apple apre agli emulatori per i videogiochi classici

Buone notizie per gli appassionati di videogiochi: i grandi classici arrivano anche su Apple. Questo sarà possibile perché l’azienda americana ha cambiato le proprie politiche sugli emulatori, programmi che replicano il sistema operativo di una piattaforma. Così si potrà giocare a titoli pensati per piattaforme diverse da quella in uso.

Le novità

Prima di questa decisione, la politica dell’azienda di Cupertino nei confronti degli emulatori era sempre stata molto rigida: erano esclusi dall'App Store. La scelta di togliere queste limitazioni rappresenta per l’azienda anche una mossa di marketing. Più persone così potranno usare Apple per scaricare i vecchi giochi, tenendo a distanza i competitor che già avevano un approccio meno stringente nei confronti di questi programmi. Ora resta però ancora un nodo da sciogliere: come far rispettare le licenze dei titoli. A poter pubblicare gli emulatori dovrebbero essere le aziende che ne detengono effettivamente i diritti, in termini di piattaforma, console e di gioco. Sulla questione Apple è chiara e precisa che gli sviluppatori "sono responsabili di tutto il software offerto nella app, inclusa la garanzia che tale software sia conforme alle linee guida e a tutte le leggi applicabili". Il recente aggiornamento offre anche la possibilità di indirizzare gli utenti iPhone e iPad in Unione Europea verso link esterni per acquistare brani musicali o abbonamenti, per le applicazioni che usano o che scaricano per la prima volta. Questo consentirà di avere un'alternativa al sistema di pagamento interno di Apple.