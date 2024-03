Apple, gli iPhone 16 avranno l'intelligenza artificiale Baidu in Cina

La società americana si era avvicinata anche ad Alibaba, decidendo di scegliere Baidu "per risolvere problemi di conformità legali del Dragone". Soddisfatto della scelta Tim Cook che è il manager di più altro profilo della Corporate America presente al China Development Forum, la conferenza d'affari internazionale che ha aperto i battenti ieri a Pechino ascolta articolo

Baidu, il Google cinese, alimenterà in Cina gli iPhone 16 e il sistema operativo iOs 18 di Apple con i modelli di intelligenza artificiale di ErnieBot "per risolvere i problemi di conformità legale". Lo riporta Cailian Press, piattaforma affiliata al Securities Times, secondo cui la società Usa si era avvicinata anche ad Alibaba, decidendo "di scegliere Baidu". I titoli della compagnia hi-tech cinese balzano di oltre il 5% alla Borsa di Hong Kong. Il numero uno di Apple Tim Cook ha detto ieri, a margine del China Development Forum di Pechino, che il gruppo continuerà ad aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo in Cina.

Tim Cook a Pechino: felice di essere qui "Penso che la Cina si stia davvero aprendo e sono così felice di essere qui" ha detto Tim Cook ai microfoni della Cgtn, il canale in lingua inglese del network statale Cctv. Il numero uno della società di Cupertino ha affermato che Apple continuerà ad aumentare i propri investimenti in ricerca e sviluppo in Cina, precisando che il visore di realtà mista di punta, il Vision Pro, sarebbe arrivato sugli scaffali in Cina entro la fine di quest'anno. Nel suo panel di discussione dedicato alla governance globale sul clima, Cook ha rilevato che i fornitori Apple con sede in Cina hanno contribuito a ottenere vantaggi in una produzione più sostenibile, tra cui la riduzione del consumo di acqua e il riciclaggio di metalli come alluminio e cobalto, fino al 100%.

