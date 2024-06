Apple, al via oggi la Worldwide Developers Conference 2024: le novità

Inizia oggi, 10 giugno, l'Apple Worldwide Developers Conference 2024 (Wwdc), il grande evento annuale che, organizzato dalla big tech di Cupertino, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell'anno nel mondo della tecnologia. In programma fino al 14 giugno, la rassegna sarà un'occasione per presentare tutte le principali novità sviluppate dal colosso statunitense, da iOS a iPadOS, fino a macOS, watchOS, tvOS e visionOS. La manifestazione prenderà il via oggi con un evento in presenza all'Apple Park nella Silicon Valley, dove sviluppatori e sviluppatrici potranno scoprire tutti i software più recenti firmati Apple. La conferenza di quest'anno ospiterà anche sessioni video e incontri con i team di designer e ingegneri della società fondata da Steve Jobs.

Il nuovo iOS 18

In occasione della conferenza, Apple annuncerà anche iOS 18, la nuova versione del sistema operativo per iPhone, migliorato proprio grazie all'uso dell'intelligenza artificiale generativa. Le funzioni incluse nell'aggiornamento comprendono il ritocco fotografico, la trascrizione di memo vocali, i suggerimenti di risposta per email e messaggi, il riepilogo intelligente per notifiche non lette, e così via. Il colosso di Cupertino potrebbe annunciare anche la nuova app Password, un servizio di password management per gestire le proprie chivi di accesso attraverso una semplice applicazione autonoma. Come riporta Wired, il cuore dell'aggiornamento sarà la nuova piattaforma Project Greymatter, capace di integrare strumenti di IA nelle principali app (come Foto, Safari o Messaggi). L'upgrade interesserà anche macOS e iPadOS e non mancheranno anche piccole novità per watchOS 11, visionOS 2 e tvOS 18.

L'aggiornamento di Siri

Tra le importanti novità dell'evento troviamo infine il grande aggiornamento di Siri che, secondo alcune anticipazioni, sarà dotato di un sistema di intelligenza artificiale. La nuova versione dell'assistente vocale di Apple, probabilmente disponibile non prima del 2025, consentirà una conversazione più fluida e una migliore gestione delle attività: dall'impostazione del timer all'inserimento degli appuntamenti sul calendario.