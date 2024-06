Tetris, il gioco compie 40 anni: 5 strategie per ambire alla vittoria

Creato il 6 giugno del 1984 da Aleksej Leonidovič Pažitnov, uno sviluppatore dell'Accademia delle Scienze di Mosca, e approdato nel 1986 in Occidente, Tetris in quattro decenni di storia non ha mai perso il suo fascino

Oggi, 6 giugno 2024, Tetris spegne 40 candeline. Quattro decenni trascorsi in cima al successo: non solo è un videogioco tra i più venduti al mondo, ma è anche un'icona imprescindibile per gli appassionati di videogame e la sua influenza ha raggiunto anche il mondo della moda e del design. I suoi celebri blocchi, chiamati tetramini, hanno conquistato il mercato globale grazie alla capacità di adattarsi a qualsiasi piattaforma di gioco, dalle console ai personal computer, fino agli smartphone e tablet. Successo accompagnato da una lunga disputa sui diritti d'autore, che ha ulteriormente alimentato la sua fama. Ecco com'è nato Tetris e alcune strategie suggerite dai gamer per ambire alla vittoria.

Tetris nacque nel 1984 per mano di Aleksej Leonidovic Pažitnov, un ricercatore informatico del centro di calcolo Dorodnitsyn, una divisione dell'Accademia delle Scienze di Mosca. Appassionato di giochi di ruolo, Pažitnov programmò nel suo tempo libero quello che sarebbe diventato il gioco simbolo di un'epoca. Il nome "Tetris" deriva dalla fusione tra "tetramini" e "tennis", lo sport preferito dal suo creatore. La prima versione del gioco, limitata dalla tecnologia dell'epoca, era testuale, con i blocchi rappresentati da due parentesi quadre affiancate. In breve tempo, le lineette colorate a forma di T, J, S, Z, I, L e O conquistarono un successo mondiale, partendo da quella che all'epoca era ancora l'Unione Sovietica, per poi conquistare l'Occidente nel 1986. Da allora, Tetris non ha mai perso il suo fascino.

Vincere a Tetris è un’impresa ardua



Vincere a Tetris è un’impresa davvero ardua. Tant’è che solo qualche mese fa dagli Usa è arrivata la notizia del primo gamer che è riuscito a battere il gioco (per la console Nintendo) dopo quasi 40 anni dalla sua invenzione. A riuscirci è stato un tredicenne americano, Willis Gibson, conosciuto sui social come BlueScuti. A quanto pare, il gioco raggiunge il livello 237 e va in crash a causa di un glitch, un comportamento anomalo del software. Gibson ha giocato per 39 minuti a una velocità ritenuta impossibile da sostenere, accumulando quasi 7 milioni di punti e cancellando 1500 linee di mattoncini colorati, finché il gioco si è bloccato.



5 strategie vincenti



Ma se vincere a Tetris non è per tutti, ci sono comunque alcune strategie che possono aiutare a ottenere punteggi elevati. Una tattica efficace è quella di creare un insieme compatto di blocchi, lasciando una sola colonna libera per il lungo blocco a I. Questo permette di eliminare fino a quattro righe in un colpo solo, ottenendo molti punti bonus. Inoltre, man mano che si avanza di livello, la velocità aumenta, quindi è consigliabile evitare di fissare lo sguardo in fondo allo schermo e prestare attenzione ai blocchi in arrivo, modificando la strategia di conseguenza. Un'altra mossa utile è il T-Spin, che permette di ruotare un tetramino a T in uno spazio aperto a forma di T ostruito da altri pezzi, ottenendo punti extra. Per chi gioca a Tetris su Nes, la console a 8 bit di Nintendo prodotta tra il 1983 e il 1995, una tecnica che ha permesso ai gamer di totalizzare punteggi record è il “rotolamento” o flyheccing, uno stile in cui gli utenti mettono il pollice di una mano su un D-pad del controller Nes e usano le dita dell’altra mano per colpire il retro del controller, facendo funzionare l’intera superficie del controller come una sorta di pulsante singolare. Il quinto e ultimo consiglio, che vale per tutte le versioni del gioco, è mantenere la calma. Anche quando i blocchi iniziano a salire rapidamente verso la cima dello schermo, cercare di rimanere concentrati e continuare a totalizzare punti è la chiave per ottenere punteggi da record.



